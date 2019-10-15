Американские войска получили приказ покинуть Сирию

Вооруженные силы США на севере Сирии получили приказ покинуть страну, сообщает RT со ссылкой на AFP.
Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил, что военные Соединенных Штатов должны покинуть сирийскую землю.
По его словам, они выполнили поставленные перед ними задачи по уничтожению террористов и защите курдов от турков.
Причем последние будут находиться под американской защитой даже после вывода войск. В качестве рычага воздействия на Турцию в случае необходимости будут использованы экономические санкции, подчеркнул Трамп.
Он уточнил, что война в Сирии обошлась американским налогоплательщикам в 500 млн долларов.
Комментарии
А Японию они не покинут никогда