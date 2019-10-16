После убийства девочки в Саратове власти разработают маршруты до школ

Власти Саратова разработают для детей индивидуальные маршруты от дома до школы и обратно, от которых нельзя будет отклоняться, пишет "Коммерсант".
"Если отклонился от курса, от родителей должно последовать объяснение, почему это случилось. Если школьник по той или иной причине вынужден будет изменить маршрут — например, он захочет зайти к бабушке или в магазин, или немного пройтись с друзьями — родители обязаны письменно уведомить школу об этом", — сказала глава комитета по образованию Саратова Лариса Ревуцкая на совещании в мэрии.
Чиновница предложила распечатать схемы маршрутов и вклеивать их в дневники школьников.
Ревуцкая также сказала, что учителей обяжут выяснять причины неявки детей в школу и сообщать обо всех случаях отсутствия без уважительных причин.
Мэр Саратова Михаил Исаев поручил в целях безопасности спиливать деревья в городе: "Требую от служб благоустройства выпиливать все. Чтобы каждая улица просматривалась с одного конца до другого. Тогда не появится ни у кого мотивация сидеть в траве, за кустами, деревьями, сидеть распивать и так далее".
Несколько дней назад власти Саратова приняли решение расчистить весь мусор, который лежит на дорогах по пути детей в школах. Решается вопрос с освещением темных участков.
Ранее в Сети появилось видео, на котором показан путь в школу убитой девочки. Гаражи, подворотни без фонарей и просто лабиринт. В таком месте даже взрослому жутковато будет, комментируют видео.
Накануне мать убитой девочки записала видеообращение, в котором предложила сделать "подход детей к школе безопасным".
Напомним, девочка пропала 9 октября по дороге в школу. Тело было найдено вечером 10 октября в одном из гаражных боксов. Был задержан мужчина, которого вечером 10 октября сотни разгневанных жителей Саратова хотели линчевать. Подозреваемого тайно вывезли в изолятор города Энгельса, чтобы жители не напали на него во время следственных и судебных мероприятий. Также обвиняемого поместили в отдельной камере, чтобы не тронули другие заключенные. Его арестовали на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме.
Комментарии