Главный бухгалтер школы и детсада в алтайском селе украла из бюджета больше 600 тысяч

Главный бухгалтер двух образовательных учреждений в Краснощековском районе на протяжении 1,5 лет по одной и той же схеме воровала деньги из бюджета, сообщили в региональном МВД.
Используя свое служебное положение, женщина формировала документы на выплаты денежных средств сотрудникам по временной нетрудоспособности. В них она указывала ложные суммы, превышающие установленные размеры.
Таким способом с 2016 по 2017 год со счетов образовательных учреждений она похитила 665 тысяч рублей.
Свою вину сельчанка признала, но нанесенный бюджету ущерб не компенсировала. В связи с этим суд наложил арест на ее земельный участок и иное имущество.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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