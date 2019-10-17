Смолов поблагодарил жителей алтайского села за Дом культуры и пообещал приехать

Футболист Федор Смолов в своем Instagram опубликовал видео, где поздравил жителей алтайского села Костин Лог с завершением ремонта Дома культуры, который он ранее оплатил.
"Село Костин Лог + Фёдор Смолов = ❤️", – подписал футболист свое видео.
Спортсмен рассказал, что очень рад тому, что жители решили назвать Дом культуры его именем. "По возможности я сам приеду туда и все посмотрю", – пообещал Смолов.
15 октября сообщалось, что в селе Костин Лог отремонтировали кровлю сельского ДК. Все необходимые для ремонта материалы были приобретены на деньги футболиста московского "Локомотива" и сборной России Федора Смолова. Ранее он пожертвовал на эти цели 400 тыс. рублей.
Праздничный концерт в честь открытия обновленного Дома культуры должен состояться 20 октября.
Напомним, в июле Смолов принял участие в новом выпуске юмористического шоу Comment Out. Там он должен был либо выполнить задание, либо пожертвовать деньги. Футболист выбрал второй вариант.
Сообщалось, что Дом культуры будет носить имя благотворителя. Смолов сразу дал на это свое согласие, отметив, что деньги – это лишь деньги, а ДК имени Смолова – это то, что останется и после его футбольной карьеры.
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