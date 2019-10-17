Мобильного оператора в Алтайском крае оштрафовали за рассылку рекламы

Сотовая компания, нарушившая закон о рекламе, заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщили "Вести" со ссылкой на ФАС.
Житель Новоалтайска пожаловался на спам в антимонопольную службу. Мужчине приходили сообщения с информацией об участии в розыгрыше, хотя он специально отказался от рекламы, когда покупал сим-карту.
Мобильному оператору не удалось доказать, что у него было разрешение на подключение абонента к рассылке. Компания нарушила закон уже во второй раз и теперь ей придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Ранее на спам от этого оператора жаловался другой житель города. Тогда компания заплатила за нарушение закона 100 тысяч рублей.
Комментарии
Ну вот и победил мужик в розыгрыше, с призовым фондом 200тр)))
Уж не Мегафон ли? Номер то миллион выиграет, то пять, как же классно жить
17.10.2019 15:35
- гость -
да и пчелайн периодически шляпу присылает. дескать всего за 15 рублей в день вы, уважаемый абонент, можете выиграть несколько миллионов.
17.10.2019 15:37
- гость -
Ага, из разряда "переведите на счёт 700 тысяч рублей и получите компенсацию 5 тыщ"