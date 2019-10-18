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Власти рассказали, какую зарплату получают московские учителя

, ИА "Амител"
В Алтайском крае зарплаты педагогов значительно ниже
Московский учитель может себе позволить много чего / Фото: bazaistoria.ru

Московский учитель может себе позволить много чего / Фото: bazaistoria.ru

Зарплата учителей в Москве в три раза выше, чем в любом регионе Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя департамента образования столицы Исаака Калину.

"Зарплата московского учителя, мы смотрели… средняя в районе 115-117 тысяч, в три раза больше, чем зарплата в любом регионе ЦФО", – сказал Калина на совместном заседании комиссий Мосгордумы.

По его словам, в Москве ни один учитель не получает зарплату меньше 75 тыс. рублей. "Восемьдесят процентов даже после вычета подоходного налога получают больше 80 тысяч", – добавил глава департамента.

В Алтайском крае зарплаты педагогов значительно ниже. Ранее спикер АКЗС Александр Романенко проверил, какие деньги имеют учителя. Для этого он посетил барнаульский лицей №3. Оказалось, что оплата труда там выросла, причем больше чем на треть – с 25 тыс. рублей до 35 тысяч.

В конце июля были опубликованы данные Росстата о средних зарплатах в Алтайском крае по итогам первой половины 2019 года. Согласно этой информации, преподаватели учреждений высшего профессионального образования в среднем зарабатывали 57 495 рублей, а педагоги общего образования – 25 093 рубля. Меньше всех из группы "Образование" получали педагоги дошкольных образовательных учреждений – 23 288 рублей в месяц.

Кстати, недавно сервис "Авито" выяснил, что барнаульскому учителю нужно полгода копить на iPhone XS Max 512 GB. Конечно же, если тратить.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

18.10.2019 18:17
- гость -

Ведь Москва у нас отдельное государство...

18.10.2019 18:26
- гость -

Нужно для полноты картины сравнить с регионами зарплату в Токио, Пекине, Нью-Йорке, Лондоне. А то написали, что больше получают. В любой столице больше получают и что из этого?

18.10.2019 18:31
- гость -

Столица США - Вашингтон. Ваш учитель поэтому мало получает.

18.10.2019 18:33
умник

Живу в Москве. Могу сказать, что педагоги не сильные. А воспитательницы в детсадах вообще никакие. А деньги получают!!! Чего сидите, уважаемые педагоги Алтайского края, на своих местах. Езжайте в Москву и всё у Вас получится. Даже не сомневайтесь, примут с распростертыми объятиями. Хорошим людям и специалистам здесь рады.
P.S. Вожу ребенка в детсад в г.Москва. Заведующей 74 года. Просто не могут найти замену. Многих воспитателей гнать в шею надо, вообще не умеют работать с детьми. Но заменить не на кого.

18.10.2019 18:59
- гость -

Столица США - Вашингтон.

Я и не писал, что Нью-Йорк столица, вроде бы. А для сравнения зарплат он вполне подходит.

18.10.2019 19:02
- гость -

Ну, ничего. Сентябрьскую уже получили. Осталось получить октябрьскую, ноябрьскую, декабрьскую. А с января, согласно "Стратегии 2020" нашего президента, должны получать порядка 2700 $ каждый. Здорово, правда?

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