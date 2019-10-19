Автомобиль такси перекрыл трамвайные пути в Барнауле

Автомобиль такси перерыл трамвайные пути в районе дома по адресу Попова, 167, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Иномарку выбросило с проезжей части и она застряла на рельсах. На помощь к водителю приехали его коллеги.
Почему автомобиль оказался на путях, неизвестно. В комментариях барнаульцы предположили, что во всем виновата летняя резина.
Информации о пострадавших нет. Продробности инцидента уточняются.
Комментарии
Решил на власихинскую срезать а там асвальт по новой технологии только в январе положат.
Толкнуть её не судьба с рельсов? Стоит толпа в 10 человек.
Это не резина виновата, прокладка фиговая.