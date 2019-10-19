Илон Маск выступил на форуме после шуточного приглашения организаторов

Главу SpaceX Илона Маска пригласили на краснодарский бизнес-форум "Дело за малым" и он выступил перед участниками.
Маск ответил на вопросы участников форума по видеосвязи, поскольку приехать в Краснодар не смог. В ходе разговора он подчеркнул, что россияне талантливые и образованные люди.
Приглашение для бизнесмена разместили перед офисом SpaceX в Калифорнии. На баннере располагалась ставшая мемом фраза "Как тебе такое, Илон Маск?" и QR-код, который вел на сайт, созданный специально для бизнесмена. Сначала Маск ответил на приглашение в Twitter, а потом подтвердил свое участие в форуме.
Зрители встречали спикера овациями.
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