Кадыров пообещал "с удовольствием" принять террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире Первого канала ответил на опасения, что террористы из Сирии могут побежать на Северный Кавказ.
"Мы с удовольствием примем их. Но куда... в театр или на кладбище, куда дадим билет – это еще неизвестно", – пошутил Кадыров (цитата по RT).
Он выразил уверенность, что Чечня готова обеспечить безопасность в регионе при любых обстоятельствах. Для этой цели подготовлены спецподразделения.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал помочь Африке в борьбе с терроризмом.
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