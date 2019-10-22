Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке

На Камчатке медведь напал на сотрудника гидрографической службы Тихоокеанского флота, сообщает ТАСС.
"19 октября при проведении технических работ на маяке в бухте Русская на полуострове Камчатка двое гражданских сотрудников района гидрографической службы Тихоокеанского флота подверглись нападению медведя. В результате несчастного случая один из гидрографов погиб на месте", – рассказали в пресс-службе флота.
Второму сотруднику удалось выжить. На малом ракетном корабле он был отправлен в госпиталь Петропавловска-Камчатского с многочисленными травмами. Жизни мужчины ничего не угрожает.
Нападавшего медведя застрелили военные.
Комментарии
а чё у смотрителя маяка даже ружья не было
Бедняга.... откуда у них там ружья? Нищета
22.10.2019 08:32
месный
а ты выживешь с ружьем против медведя?
Подготовленные охотники часто становятся жертвами медведя, что и говорить про смотрителей маяка
22.10.2019 08:39
- гость -
Мясной медведицу завалил. Цветы, шампанское, ласки. И она его.