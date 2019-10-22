Полицейские проводят проверку по факту наезда троллейбуса на женщину в Барнауле

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал пешеход.
22 октября в 12:20 на улице Матросова, около дома №33, мужчина 1963 года рождения, управляя троллейбусом городского маршрута № 7, допустил наезд на пешехода, женщину 1939 года рождения.
В результате ДТП пострадавшая получила телесные травмы. Ей оказали медицинскую помощь, но госпитализация женщине не потребовалась.
Обстоятельства происшествия зафиксировал прибывший на место экипаж ДПС. Проводится проверка.
Напомним, что сообщение о троллейбусе, который сбил женщину в Барнауле, появилось в социальных сетях. На опубликованном ролике было видно, как пострадавшую грузили в машину скорой помощи.
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