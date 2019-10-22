Российские космодромы могут начать охранять боевые роботы

Роботизированные боевые платформы "Маркер" могут быть использованы для охраны российских космодромов, сообщает в Twitter робота "Федора".
Завершён первый этап проекта робота "Маркёр", который реализуют инженеры, создавшие меняhttps://t.co/Dv4RctqVNq— FEDOR (@FEDOR37516789) 22 октября 2019 г.
Система автономного и группового управления однозначно будет применима не только на Земле, но и на Луне. А сами платформы можно поставить на охрану космодромов России pic.twitter.com/BZwYfH3RF9
"Система автономного и группового управления однозначно будет применима не только на Земле, но и на Луне. А сами платформы можно поставить на охрану космодромов России", — говорится в записи.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию-разработчика НПО "Андроидная техника", платформа предназначена для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов.
Проект стартовал в марте 2018 года. Ранее "Маркер" продемонстрировал способность автоматически прокладывать маршрут и автономно передвигаться в условиях городской застройки и на пересеченной местности.
Комментарии
Чиновники умнее стали. Теперь они сами ничего не обещают, чтобы их потом за язык не поймали. Заставили враньё робота Фёдора в твиттер писать. Да и робот хитёр. Дат то нет! Это к 2280 году будет?
Ещё в тему, как там нашего робота Федора ходить уже научили или он так и болтается на тросу?
19:00
- гость -
Никогда не научат, это же не BostonDynamics.