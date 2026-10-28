Продажи тамагочи и тетрисов заметно выросли в России
Всплеск фиксируют маркетплейсы, тренд поддерживают вирусные ролики и ностальгия
28 октября 2026, 12:33, ИА Амител
В период с января по сентябрь текущего года россияне значительно увеличили интерес к ретроигрушкам. По данным аналитиков сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", продажи таких популярных игрушек, как тамагочи и тетрис, выросли на четверть по сравнению с прошлым годом. Также отмечен рост спроса на игрушку Ферби, пишет РИА Новости.
"Тамагочи — медианная цена 2720 рублей, на 6% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 28%", — привели данные аналитики.
Интерес к другим игрушкам, напоминающим о детстве, также был высок. Например, продажи карманных тетрисов увеличились на 24%. Медианная цена этих устройств выросла на 8% и составила 346 рублей.
Аналитики также отметили значительный рост спроса на говорящую роботизированную игрушку Ферби. Число ее покупок возросло на 16%. Медианная цена Ферби составила 2360 рублей и увеличилась за год на 7%.
"Ретроигрушки переживают вторую волну популярности: спрос растет на фоне ностальгии по детству у взрослой аудитории и интереса к интерактивным форматам у детей, отмечают аналитики компании", — пишет издание.
Люди готовы переплачивать за гаджеты, с которыми они выросли, а компании отвечают на это увеличением количества предложений и выпуском новых версий популярных устройств.
Ранее сообщалось, что в детских садах появится утвержденный перечень игрушек.
12:35:33 28-10-2026
Следующим кругом пейджеры вернутся?
13:17:11 28-10-2026
Гость (12:35:33 28-10-2026) Следующим кругом пейджеры вернутся? ... Зря смеёшься. Пейджеры на Ближнем Востоке с руками отрывают.
12:46:53 28-10-2026
Возвращение популярности тамагочи — очередной маркетинговый ход.
12:57:59 28-10-2026
Сейчас блокировки доработают и домино с шахматами стрельнут
13:14:47 28-10-2026
у меня был волк с корзиной -ходила легенда, что если дочеканить до 1000 - будет мультик :-).
13:51:52 28-10-2026
Трагати (13:14:47 28-10-2026) у меня был волк с корзиной -ходила легенда, что если дочекан... После 999 игра обнуляла счет и так до бесконечности. Никакого мультика не было)
14:00:26 28-10-2026
гость (13:51:52 28-10-2026) После 999 игра обнуляла счет и так до бесконечности. Никаког...
как мало, для счастья, нужно было.
14:21:02 28-10-2026
Трагати (14:00:26 28-10-2026) как мало, для счастья, нужно было.... Мне тоже такую привозил в детстве отец из Ялты, у нас я тогда их не видел. Счастью не было предела.
14:58:06 28-10-2026
Гость (14:21:02 28-10-2026) Мне тоже такую привозил в детстве отец из Ялты, у нас я тогд...
мама в командировку в мск летала, меня с собой брала.
в самолете раздавили эти игрушки.
я так и не понял тогда, как включать - просто нажимал на кнопки, думал, что так нужно.
Мама забрала меня из сада. мы пошли, магазин, по моему радуга назывался, на стройке в новоалтайске, или детский мир - суть по моему тогда радуга.
Там я увидел и попросил купить, хотя всегда очень стеснялся что-то просить у родителей.
Помню что стоила 600 рублей - это был 90й год.
Наверное - очень не дешево было.
16:12:29 28-10-2026
Ну так да, чем развлекаться, когда интернета не будет, надо успевать брать, пока не подорожали
18:59:46 28-10-2026
Всплеск интеллекта?
20:25:46 28-10-2026
Назад в будущее!
21:15:11 28-10-2026
Александр (20:25:46 28-10-2026) Назад в будущее!... ага, только вперёд в прошлое