Всплеск фиксируют маркетплейсы, тренд поддерживают вирусные ролики и ностальгия

28 октября 2026, 12:33, ИА Амител

Тамагочи / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В период с января по сентябрь текущего года россияне значительно увеличили интерес к ретроигрушкам. По данным аналитиков сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", продажи таких популярных игрушек, как тамагочи и тетрис, выросли на четверть по сравнению с прошлым годом. Также отмечен рост спроса на игрушку Ферби, пишет РИА Новости.

"Тамагочи — медианная цена 2720 рублей, на 6% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 28%", — привели данные аналитики.

Интерес к другим игрушкам, напоминающим о детстве, также был высок. Например, продажи карманных тетрисов увеличились на 24%. Медианная цена этих устройств выросла на 8% и составила 346 рублей.

Аналитики также отметили значительный рост спроса на говорящую роботизированную игрушку Ферби. Число ее покупок возросло на 16%. Медианная цена Ферби составила 2360 рублей и увеличилась за год на 7%.

"Ретроигрушки переживают вторую волну популярности: спрос растет на фоне ностальгии по детству у взрослой аудитории и интереса к интерактивным форматам у детей, отмечают аналитики компании", — пишет издание.

Люди готовы переплачивать за гаджеты, с которыми они выросли, а компании отвечают на это увеличением количества предложений и выпуском новых версий популярных устройств.

Ранее сообщалось, что в детских садах появится утвержденный перечень игрушек.