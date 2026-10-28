Причем рост продажи литературы напрямую зависит от информационной повестки

28 октября 2026, 12:50, ИА Амител

Книги. Саморазвитие / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России стал популярен тренд на эскапизм — побег от унылой реальности, заявил в беседе с РБК глава сети книжных магазинов "Читай-город" — "Буквоед" Александр Брычкин. По его словам, это одна из тенденций современности.

Брычкин добавил, что рост книжных продаж напрямую обусловлен текущей информационной повесткой. При этом спрос по стране распределен неравномерно.

Так, недавно открывшийся магазин в Петропавловске-Камчатском стремительно вошел в топ-10 точек сети по выручке. В то же время в небольших нефтяных городах интерес к книгам падает, из-за чего компания вынуждена сокращать там свое присутствие.

"Книга становится парадоксальным способом порадовать себя. Вспомните "эффект губной помады", который американская экономистка Джульетт Шор впервые описала в 1998 году. Оказалось, что в условиях, когда настоящая роскошь становится недоступной, люди хотят порадовать себя чем-то небольшим, но красивым и приятным. Книги становятся доступной роскошью", — объяснил глава сети книжных магазинов.

Ранее amic.ru выяснил, обоснованно ли мнение старшего поколения в России о молодежи, якобы не читающей книги. Корреспондент агентства отправился в барнаульскую библиотеку имени Н.К. Крупской и обсудил с экспертом вопрос, жива ли у молодых людей любовь к литературе.