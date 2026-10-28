Фура перегородила "по всей ширине" дорогу на проспекте Социалистическом в Барнауле
Грузовой автомобиль пытался развернуться
28 октября 2026, 12:55, ИА Амител
Фура перегородила проспект Социалистический / Изображение: 2ГИС
В Барнауле фура перегородила проспект Социалистический в районе здания "Книжный мир", рассказал читатель amic.ru.
"По всей ширине, никак не проехать", — отметил он.
Грузовой автомобиль пытался развернуться и задел припаркованный автомобиль.
Фура перегородила проспект Социалистический / Фото: "Катунь 24"
13:45:29 28-10-2026
2 идиот нашли друг друга а люди страдают.
17:44:31 28-10-2026
Гость (13:45:29 28-10-2026) 2 идиот нашли друг друга а люди страдают.... Легковой то чем виноват, стоял себе в сторонке, а тут лошара на сарае решил через сплошную развернуться. Лишение прав пожизненное фуроводу надо
18:06:02 28-10-2026
Гость (17:44:31 28-10-2026) Легковой то чем виноват, стоял себе в сторонке, а тут лошара... Еще один не использующий глазки... Смотрите вторую фото! Фура умудрилась залезть между 128 и 130 домами по Социалистическому. Там НЕТ СПЛОШНОЙ!!!
14:42:33 28-10-2026
А почему вообще таким фурам разрешают въезд в город ? Это магистральный грузовик и в городе их в принципе не должно быть, они создают массу проблем городскому движению. В ряде городов в России въезд в город таким фурам запрещен и нас тоже так должно быть. Пусть как положено разгружаются на границе города, на перевалочной базе и не нужно ныть что это будет удорожание, не будет, хозя их чуть попозже себе нового крузака сменит и все.
15:06:17 28-10-2026
Гость (14:42:33 28-10-2026) А почему вообще таким фурам разрешают въезд в город ? Это ма... Въезд в центр города этим "дурам запрещен". Но у нас гайцы только автобусы умеют сопровождать, а на соблюдение ПДД им мягко скажем накласть... Что по Красноармейскому выше Партизанской зимой фуры горку шлифуют, что на Ленинском...
17:46:13 28-10-2026
Гость (15:06:17 28-10-2026) Въезд в центр города этим "дурам запрещен". Но у нас гайцы т... Да, грузовики с Приречной с грунтом прямо под знак по Ленина чешут и им наплевать на ГАИ и на всех вообще. Знаки - да какие знаки, им же надо ....
15:42:50 28-10-2026
Эт явно заблудившийся, не знающий города, раз такие фантастические реверансы выдаёт, издержки профессии
15:56:50 28-10-2026
а там разве нет сплошной линии на Соце в этом месте ?
17:49:30 28-10-2026
Ю (15:56:50 28-10-2026) а там разве нет сплошной линии на Соце в этом месте ?... Вам глазки для каких целей дадены? На второй фотке прекрасно видно прерывистую разметку после двухполосной сплошной.
Просто жэсть как сейчас обучают вождению...
03:38:32 29-10-2026
Гость (17:49:30 28-10-2026) Вам глазки для каких целей дадены? На второй фотке прекрасно... Да даже если и сплошная - это всего лишь краска на асфальте.
17:43:05 28-10-2026
В последнее время прям радуют выкидыши из ВК с комментами. "Левый ряд, средний ряд, правый ряд." Бог с ними рядами, так этих вейпокуров научили. Откуда в том месте средняя полоса взялась???? В том районе, что в сторону Строителей, что в сторону Молодежной всего по ДВЕ!!! полосы!! Где эти имбецилы среднюю нашли??? Какой у них палец растет посередине между мизинцем и безымянным?
19:01:20 28-10-2026
Классика. На льду ж развернуло который дорожники не успели антигололедом усыпать
Наказать!
21:45:54 28-10-2026
Балбесы еще и минусуют, когда их носом в их же балбесячество тыкают... Сдайте ВУ вконтактыши, вам ОТ самый лучший вид транспорта будет. Зато сможете фото и видео делать сколько душеньке угодно, и других опасности не подвергнете.