Трое рабочих "Норникеля" погибли из-за аварии на руднике

Из-за аварии на руднике "Таймырский", принадлежащем компании "Норникель" погибли три рабочих, сообщили в пресс-службе компании.
"22 октября, в 16:30 на горизонте −1445 метров рудника "Таймырский" без признаков жизни были обнаружены три работника", — сообщили на предприятии.
На месте происшествия работает военизированная горно-спасательная часть. Создана специальная комиссия, для выяснения всех обстоятельств.
"Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы", — добавили в компании.
"Норникель" проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом. Новая информация будет предоставляться по мере поступления, уточнили в пресс-службе.
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