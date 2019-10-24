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Напротив дома "Три богатыря" в центре Барнаула готовится участок под новостройки

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Несколько ветхих домов уже выкупили девелоперы. Когда начнется строительство?
Стройка / Фото: amic.ru

Стройка / Фото: amic.ru

Четная сторона улицы Партизанской между проспектами Ленина и Социалистическим готовится под застройку. Большая часть строений уже выкуплена девелоперами. Остальные участки предлагают к продаже по высокой цене. Amic.ru разбирался, когда и что именно могут здесь построить.

Что именно продают?

На "Авито" размещено объявление о продаже пяти соток земли по адресу ул. Партизанская, 72. Четыре собственника оценили их в 10,5 млн рублей. То есть каждая сотка стоит 2,1 млн рублей. Эта цена выше среднерыночной, которая колеблется в пределах 1-1,5 миллиона.

"Участком уже интересовался застройщик, который возводит дом на углу с Партизанской ("ПР-Холдинг" Евгения Клейнатовского, – прим. авт.). Но он не смог договориться о цене с одним собственником, который владеет совсем маленьким участком и на полученные деньги не сможет даже "однушку" купить. Поэтому мы подняли цену", – рассказала автор объявления Елена.

Эта часть Партизанской интересна тем, что находится в административном центре краевой столицы, рядом с ведущими вузами. Здесь уже построили два многоэтажных жилых дома с коммерческими помещениями, но большая часть квартала по-прежнему занята ветхой застройкой.

Когда начнут застраивать участок?

Партизанская, 72, – один из последних свободных участков с четной стороны ул. Партизанской между проспектами Ленина и Социалистическим. Многие соседние уже находятся в полной или частичной собственности у девелоперов – предпринимателей, которые хотят продать их под бизнес или организовать его самостоятельно.

Самый большой пул земли Партизанской в центре Барнаула принадлежит бизнесменам Алексею Аболымову, Нейлу Смиту и их партнерам. Они уже пытались построить коммерческое здание на участках № 60 и 62, но поссорились и распилили его пополам. Так появился знаменитый "барнаульский разлом" (его снесли в 2016 году, – прим. авт.). Под полным или частичным контролем предпринимателей находятся дома и участки № 60, 62, 64, 66 и 68. 

"На данном этапе невозможно сказать, когда территория будет готова для строительства крупного объекта. Предстоит завершить судебные процессы, снять обременения, объединить участки. Но, конечно, земля интересна для застройки. Особенно если удастся сформировать крупный участок", – делится Аболымов. 

Девелоперов может подтолкнуть изменение правил работы в центре. Напомним, что это произойдет после того, как для Барнаула разработают проект зон охраны исторических памятников (ожидается к лету 2020 года). Пока же новые здания можно "сажать" на расстоянии около 200 м от старинных. В историческом центре это стало препятствием для нового строительства. 

Что могут построить на Партизанской?

По словам Аболымова, участок на углу Партизанской и Ленина уже интересовал международную сеть отелей Holiday Inn. Также территория актуальна для строительства жилья: один из девелоперов уже прорабатывал концепцию комплекса многоэтажных зданий, и одну из них архитектор Михаил Шмидт защищал на градостроительном совете. 

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

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