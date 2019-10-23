«Добровольцы Победы» проверят, в каких условиях в Алтайском крае живут ветераны ВОВ

В Алтайском крае проведут общественный мониторинг условий жизни участников и ветеранов ВОВ. Их посетят волонтёры и выяснят, в чем они нуждаются. Этот вопрос 23 октября обсудили на заседании краевого оргкомитета "Победа", которое провел Виктор Томенко.
Регион вошел в число 6 пилотных субъектов РФ, где "Добровольцы Победы" и ОНФ проведут эту работу, рассказала замначальника управления молодежной политики Алтайского края Ирина Рыбина.
Примерный механизм работы таков: волонтёры берут в Минсоцзащиты список ветеранов ВОВ, составляют график посещений и едут в гости к ветеранам. Транспорт в случае необходимости волонтерам предоставит Общероссийский Народный Фронт. Цель визита — выяснить, в каких условиях живет человек, нуждается ли в медицинских или социальных услугах. Если ветеран в чем-то нуждается, оргкомитет должен в кратчайшие сроки решить эти вопросы.
Уже составлена анкета из 25 вопросов, с которой добровольцы отправятся к ветеранам. 30 волонтёров края уже прошли обучение и подготовлены к этой работе. Итогом мониторинга станет создание реестра потребностей ветеранов. Кстати, работу планируют завершить до 20 февраля 2020 года.
Однако, не все участники заседания посчитали этот проект необходимым. Глава Минсоцзащиты Наталья Оськина пояснила, что для ветеранов Алтайского края эта инициатива мало что изменит. По ее словам, министерство социальной защиты проводит эту работу ежемесячно, и ветераны ВОВ в регионе давно обеспечены всем необходимым.
"У нас есть вся актуальная информация о том, как живут ветераны. Хотя общественный контроль тоже очень важен, поэтому мы готовы помогать волонтерам. Тем более, что без нас они к пожилым людям не попадут. У работников соцзащиты давно налажен контакт с ветеранами, наших сотрудников знают в лицо", — рассказала Оськина.
Она отметила, что проект будет полезен скорее добровольцам. Они научатся, как правильно общаться с ветеранами и как работать с документами.
А губернатор подметил, что даже несмотря на то, что системная работа организована, все равно не мешает лишний раз проверить: а всё ли так на самом деле, как у Минсоцзащиты на бумаге?
Кстати, по последним данным Министерства социальной защиты, в Алтайском крае проживает 804 участника ВОВ.
Комментарии
А что, еще есть ветераны ВОВ?
волонтёры берут в Минсоцзащиты список ветеранов ВОВ
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А Минсоцзащиты имеет право разглашать личные данные каким-то волонтёрам?
Если бы они увидели, как живут их сверстники побеждённые, да ещё бы узнали, что "взметнувшаяся с колен" выплачивает через олигархат миллиардную дань побеждённым (да-да, Германии), которые теперь содержат в разы лучше нас восточноевропейцев, наших бывших сателлитов, они бы выпали в полный осадок.
Достаточно сказать, что средняя по "взметнувшейся с колен" пенсия 15 тыс. руб., или 200 евро, - это ОДНА ДЕСЯТАЯ средней пенсии побеждённых или их одно- двухдневный заработок.
18:52
Нет! Только Волонтёрам Победы!