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Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 млн рублей

, ИА "Амител"
Покупку артистка прокомментировала в своих соцсетях

Информация о том, что телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова купила дорогостоящее жилье, появилась в СМИ, после чего Ольга прокомментировала эту новость на своей странице в Instagram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не хотела раскрывать тайну о своей самой большой и долгожданной покупке....😇 Но СМИ вчера это уже сделали за меня, да и я поняла, что больше не хочу держать это в себе 😁😊 Хочется вам все уже рассказать и показать 🥰 Да, да, да 🤞🏻 я наконец-то купила свою квартиру в Москве 🏠🤪🥳 О Боже! 🙏🏻 Как это ценно, и как я долго к этому шла 💰💰💰 Свое сокровище, в котором я буду жить, любить и оставаться счастливой я искала несколько месяцев, и сменила несколько риелторов 😡🤬Просто потому, что они никак не могли услышать мои требования, касающиеся квартиры и жилого комплекса… 😰Оказывается я капризная 👸🏻🤔🤗🤣Но все это позади! Дело осталось за малым, хотя мои друзья говорят, что все самое сложное у меня только начинается🤦🏻‍♀️ ведь нужно сделать план, а затем начать ремонт 🔧⛏Мне кажется, я буду лично все контролировать, и вообще, перестану спать 😏 Но все по порядку – я к вам за советом🙏🏻 Накидайте мне агентства, компании или каких-то подрядчиков, которые смогут мне помочь начать все правильно 🤯🧐 А также пишите чего мне опасаться и бояться? 🤯😳 И вообще, с чего начинать? Куда идти 😂😂😂

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

По информации СМИ, Ольга купила квартиру площадью более 100 квадратных метров на Мосфильмовской улице. Покупка жилья обошлась ей в 120 млн рублей. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

24.10.2019 09:37
- гость -

наплясаля

24.10.2019 09:40
- гость -

Оказывается я капризная

ты еще и тупенькая...


я буду лично все контролировать, и вообще, перестану спать

а еще перестань "петь"


каких-то подрядчиков, которые смогут мне помочь начать все правильно

"Джамшут и Ко" самый лучший подрядчик

24.10.2019 09:45
- гость -

Не то чтобы зависть. Но либо мы все идиоты - живем неправильно, либо она сильно умная.

24.10.2019 09:50
- гость -

я нищеброд

24.10.2019 09:59
- гость -

куда идти...

Все направили?

24.10.2019 10:02
гость

Так кто получается тупой? Или интеллект при зарабатывание денег не при чем? Или она интеллектуалка?

24.10.2019 10:13
- гость -

10:02, уровень заработка не связан с умом, далеко не все зарабатывают головой. Кто-то идёт грузчиком продавая свою силу, кто-то в армию продавая свою жизнь, а кто-то в ер продавая свою совесть. А где-то работает ботаник, инженер за 20000 продавая свои мозги.

24.10.2019 10:19
гость

24.10.2019 10:13
- гость -

Да в курсе я, я же пошутил, я таких Бузовых физике учу за 22 тысячи. Но хорошо учу, некоторые из них потом миллионы зарабатывают. Вряд ли, конечно, благодаря физике

24.10.2019 10:20
гость

Да и нахрена Бузовым физика

24.10.2019 10:23
- гость -

Ну и молодец что потратила в своей стране.

24.10.2019 10:27
- гость -

А она кроме как в своей стране нигде больше такие деньги не получит.
Это в этой стране система такая - дуракам везёт называется

24.10.2019 10:31
- гость -

24.10.2019 10:02
гость
Так кто получается тупой? Или интеллект при зарабатывание денег не при чем? Или она интеллектуалка?

Ну соберите многотысячный зал для начала и попробуйте выступить, чтобы пришедшим отдохнуть людям это понравилось. И делайте так каждый день в течение года.
Не фанат Бузовой, но работает она очень много.

24.10.2019 10:33
- гость -

Многие готовы много работать. Но не у всех есть оплота где можно много работать и много зарабатывать. В основном либо ее нет, либо есть, но хватит только на поддержание штанов.

24.10.2019 10:37
&

Деньги - мерИло успешности человека. 20тыр в месяц - неудачник. Хата за 120 лямов - удачник.

24.10.2019 10:38
- гость -

Возрадуемся за нее нищеброды.

24.10.2019 10:42
гость

24.10.2019 10:31
- гость -
Ну соберите многотысячный зал

Ну так и залы собираются таких же Бузовых, которые могут отдать ей свои деньги на квартиру. Я же ни разу в этом зале не был, мне денег жалко. А я, конечно, не соберу, что я там лекцию буду читать, ее и бесплатно никто слушать не будет

24.10.2019 10:48
- гость -

24.10.2019 10:42
гость Потому что ты неудачник. И твои лекции никому не интересны. А она, прошла через Дом2, сделала успешную карьеру-заслужила! А тебя в ДОМ2 запусти так ты там и любофф не построишь, а плюшки все сьешь. Чувствуешь свой уровень?

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