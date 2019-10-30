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Прививка для ребенка без очереди и с комфортом: "Аско-Мед-Плюс" переехал в новый офис

, ИА "Амител"
Сейчас самое подходящее время, чтобы сделать прививку от гриппа себе и малышу

Центр вакцинации "Аско-Мед-Плюс" переехал на новое место

Пациенты, которые привыкли делать прививки в центре вакцинации "Аско-Мед" на улице Анатолия, напуганы: он не работает. Но на самом деле он работает, просто переехал и принимает клиентов по адресу ул. Мало-Олонская, 17. Так что теперь за прививкой, например, от гриппа (сейчас самый сезон) следует отправляться туда. Корреспондент amic.ru посетил центр, чтобы посмотреть, как "Аско-Мед" обжился на новом месте и выяснил, почему переезд – это в первую очередь забота о клиентах.

Укол с комфортом

Новым домом "Аско-Мед" стал офисный центр на Мало-Олонской, 17. Центр вакцинации расположен на втором этаже, но попасть сюда можно без каких-либо проблем: на новом месте (в отличие от предыдущего) оборудованы пандус, лифт и даже парковка для колясок. В просторном зале ожидания на удобных диванчиках сидят родители, а в специально оборудованной игровой зоне резвятся малыши. Одни только ожидают прививки, а у других этот трудный момент уже позади, но все выглядят одинаково весело: после вакцинации каждому ребенку за стойкость дают шарик и "киндер-сюрприз".

"В старом офисе не было возможности организовать такую большую и удобную зону ожидания, поскольку не хватало места", – рассказал генеральный директор "Аско-Мед" Евгений Осипов.

Переезд позволил повысить комфорт для клиентов и расширить возможности центра. Например, здесь оборудовали комнату для кормления и пеленальные столики. Почти 90% клиентов медицинского центра – мамы с малышами.

По словам гендиректора, для частной клиники очень важно держать высокую планку.

"Государство сейчас открывает бережливые поликлиники, в которых уже все выглядит симпатично: удобная регистратура и игровые зоны. Люди привыкают к высокому сервису. А нам клиенты платят деньги, поэтому мы должны обеспечить им максимально комфортные условия. Тем более что после прививки ребенок должен полчаса находиться под наблюдением врача. Поэтому мы сделали удобное пространство, где родители могут посидеть, а дети – поиграть", – пояснил Осипов.

Он также добавил, что уже более года в "Аско-Меде" существует обратная связь с пациентами: на следующий день после прививки сотрудники звонят клиентам, узнают, как самочувствие у ребенка и требуется ли дополнительная консультация.

Очередей будет меньше

Как признает генеральный директор, в офисе на ул. Анатолия были очереди. В основном такое случалось в пиковые периоды: в сезоны вакцинации против гриппа и клещевого энцефалита. В новом центре четыре медицинских кабинета (в предыдущем было три), поэтому очередей теперь нет.

"Переезд решил сразу две проблемы. Теперь мы можем принять больше пациентов, и очередей будет заметно меньше. Но совсем избавиться от них тяжело: в период вакцинации от энцефалита приходит столько людей, что понадобилось бы еще два таких центра. Поэтому даже если очередь возникнет – мы создали для ожидания комфортные условия. Ну а к следующим сезонам мы планируем лучше готовиться: увеличивать количество врачей и рабочее время", – рассказал Осипов.

Зачем делать прививку в частном центре?

Конечно, делать прививки можно и в поликлинике. Но в сезон гриппа это может быть опасно: в больницу приходят как здоровые, так и больные дети, поэтому ребенок может подхватить инфекцию. Центр вакцинации посещают только здоровые дети, поэтому такого риска нет.

К тому же не все малыши хорошо переносят те прививки, которые ставят бесплатно в поликлинике. В частном центре есть возможность подобрать ту вакцину, которая лучше всего подходит ребенку.

"Прежде всего, у нас квалифицированные специалисты и превосходные комфортные условия. Прийти в комфортный зал ожидания, сделать прививку без очереди и проконсультироваться на следующий день – вот что мы можем предложить нашим клиентам", – пояснил директор "Аско-Мед".

Он также добавил, что сейчас самое время привиться от гриппа, если вы еще этого не сделали. Кроме того, подходящий момент поставить прививку от энцефалита. Сделать одну прививку сейчас, а вторую весной – гораздо эффективнее, чем бежать прививаться непосредственно перед началом сезона клещей.

Компания работает уже 24 года, и за это время у нее появилось много постоянных клиентов. Тем, кто приходит во второй раз, выдают дисконтную карту, и прививки можно делать со скидкой. В среднем около 15 тысяч человек в год проходят вакцинацию в "Аско-Меде".

А что дальше?

На этом планы компании не заканчиваются. Кстати, у "Аско-Мед" также есть два центра в Новосибирске. Но и в Барнауле офис на Мало-Олонской – не единственный: есть еще отделение на ул. Малахова, 146. Условия ожидания там тоже требуют улучшений, отметил гендиректор. Особенно если сравнивать с новым современным центром. Поэтому в планах компании его модернизация и, возможно, переезд на новое место. Ведь, по словам Осипова, самое главное – это комфорт для пациентов.

"Аско-Мед-Плюс"
г. Барнаул, ул. Мало-Олонская, 17, 2 этаж
Единая справочная (пн-вс 8:00-20:00):
8‒800‒555‒84‒09
+7 (3852) 63‒09‒09
www.asko-med.ru
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На правах рекламы
Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

30.10.2019 09:25
- гость -

Как можно делать прививку, не зная какой именно придет штамм вируса гриппа?

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