Поисковые запросы в интернете помогли избежать очередной стрельбы в учебном заведении

18-летний студент филиала Луховицкого аграрного техникума планировал убить неугодных ему студентов и преподавателей, сообщает телеграм-канал Mash.
Для совершения преступления парню необходимо было оружие, которое он решил купить через интернет. Поиски оружия и взрывчатки привлекли внимание спецслужб.
25 октября молодого человека задержали в Подмосковье сотрудники ФСБ. Сообщается, что после конфликта со сверстниками и преподавателями студент долго готовился и планировал совершить массовое убийство. Стрельбу в стенах техникума он рассчитывал устроить в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции смогли предотвратить стрельбу в школе города Киров. Подозреваемый ученик был задержан.
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