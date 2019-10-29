Число работников культуры в Алтайском крае сократилось почти на треть за семь лет

Пора привести к единой системе выплату зарплат самой низкооплачиваемой категории – работникам культуры – и повысить им, наконец, оклады, что было сделано, например, в сфере образования. Об этом 24 октября руководству АКЗС заявила глава алтайского профсоюза работников культуры Лариса Зорина. Она отметила, что сейчас в крае 70 разных систем оплаты в сфере культуры.

Их осталось слишком мало

В регионе осталось совсем немного работников культуры, чтобы не решить их проблемы с зарплатами. Эта мысль стала одной из основных в выступлении Зориной. С 2012 года, уточнила она amic.ru, работников культуры в крае стало на 30% меньше. В числе ушедших не только основной персонал, но и административный, вспомогательный и технический. Однако, говорит Зорина, данные мониторинга профсоюза говорят, что и основной персонал сократился более чем на 10%, а некоторые хоть и числятся в отрасли, но работают на 0,25-0,5 ставки и получают копейки.

Сейчас в краевых госучреждениях работает 1,5 тыс. человек и 5,2 тыс. – в целом по краю. Это в разы меньше, чем в здравоохранении или образовании. И поэтому, считает глава профсоюза, совершить прорыв в оплате труда в этой сфере будет проще.

Но здесь есть загвоздка. В каждом муниципалитете своя система оплаты труда в культуре. Плюс еще одна – для краевых учреждений. В соглашениях между правительством края и властями на местах есть некий целевой показатель, но выполняют его, по данным Зориной, 15 муниципалитетов из 69.

"Где-то я вижу логику глав, – объясняет глава профсоюза. – В Заринске он говорит: "Смотрите, в среднем образовании у меня показатель по зарплате 25 тыс. рублей, в дошкольном – 17 тысяч, а по работникам культуры я должен сделать среднюю по Заринску, где большое влияние оказывает заплата на "Алтай-коксе", и получается 26 тысяч".

Зорина предлагает прописывать в соглашении не только показатели, но и средства, которые, во-первых, муниципалитет обязуется потратить сам, во-вторых, ту долю из дотаций, которые он получает из края.

"Какую бы дотацию вы сегодня не заложили, – обратилась глава профсоюза к спикеру АКЗС Александру Романенко, – есть большая вероятность, что работники культуры их не получат, потому что много других проблемных вопросов". И поэтому она попросила помощи именно у депутатов в работе с местными властями – ведь законодатели и сами представляют в АКЗС города и районы.

Романенко в этом вопросе согласился с Ларисой Зориной: "В этом году мы дали дополнительно муниципалитетам 1,5 млрд! Нужно действительно работать с главами, чтобы те посмотрели, куда деньги направлять. Если часть разбазаривается на бесхозяйственность в коммунальной сфере и при этом не производится повышение зарплат в бюджетной сфере, это неправильно".

Краевым надо платить больше

Еще одно предложение, на котором настаивала Лариса Зорина, – изменить систему так, чтобы работники краевых учреждений получали зарплаты выше, чем их коллеги на местах. С этого следует начать, считает она.

"Ведь это, согласитесь, несколько другой статус, нагрузка, другой уровень музыкантов, артистов, а также библиотекарей и музейных работников, среди которых есть научные сотрудники", – сказала Зорина.

Она привела пример других регионов, где уже пошли по этому пути и где разница в средних зарплатах у региональных и муниципальных работников существенно отличается: в Кемеровской области – на 6,3 тыс. рублей, в Красноярском крае – на 20,2 тыс., в Новосибирской области – на 9,8 тысячи. "У нас кое-как к 4 тысячам по итогам девяти месяцев этого года подходит", – заметила глава профсоюза.

Такой же перекос, по ее словам, складывается и в Барнауле. Здесь в краевых учреждениях часто зарплата ниже, чем в муниципальных. "Важно соблюсти баланс", – считает Зорина.

В этом спикер АКЗС профсоюз решительно поддержал, сказав, что уже два года просит заняться этим вопросом комитет парламента по социальной политике: "Ну неправильно, когда наши ведущие коллективы получают зарплату наравне со всеми. Какую-то иерархическую лестницу в этой части нужно выстраивать!"

Он также задал вопрос о собственных заработках организаций культуры. Зорина сообщила, что проводила такой анализ и выяснила, что около 15% из заработанного идет на зарплаты, остальное – на новые постановки, на подготовку сезона и так далее.