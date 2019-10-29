Человек мира. Как в Курье отпраздновали 100-летие Михаила Калашникова

Небольшое село Курья в Алтайском крае 25 октября принимало гостей из Москвы, Удмуртии, Барнаула, городов и районов Алтайского края. Именно здесь, на малой родине известного на весь мир конструктора Михаила Калашникова, прошли первые торжества в честь 100-летия со дня рождения великого оружейника.

"Самая красивая"

Утром в субботу в Курье освятили храм Знамения Пресвятой Богородицы. Здесь в 1909 году крестили маленького Мишу Калашникова.

В 1934 году из храма сделали зернохранилище. Разобрали верхнюю часть и сняли купола. С 1957 года в здании размещался районный клуб.

Восстанавливать храм начали лишь в 2014 году. Реконструкция длилась 5 лет. Ее завершение совпало сразу с двумя праздниками: со 100-летием Михаила Калашникова и 270-летием Курьи, подчеркнул митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, который совершил чин освящения храма.

Восстанавливать храм помогали мастера Колыванского камнерезного завода. Именно они изготовили каменные фрески на фасаде храма в стиле флорентийской мозаики, трехметровое мозаичное панно, каменный аналой, а также престол и жертвенник. Иконостас в храме тоже уникальный – все иконы писали художники мастерской "Палехский иконостас" в Ивановской области.

"Этот иконостас был заказан в Палехе, где находятся лучшие в России мастера. Сроки были сжатыми, но они справились. Для создания икон использованы только натуральные материалы, такие как сусальное золочение, дерево. Иконостас создан в традициях русской архитектуры конца XIX – начала XX века и соответствует духу восстановленного собора", – отметил протоиерей Георгий Крейдун, секретарь Барнаульский епархии.

На звоннице храма установлен ансамбль из семи малых колоколов и главного колокола – благовеста, изготовленного мастерами города Воронежа.

Во время чина освящения и службы храм был полон людей. Это и жители Курьи, и люди из других сел и районов края. Для многих событие стало настоящим праздником.

"Восстановления храма очень ждали, долгие годы все было развалено. В нем много лет был клуб, и вместе с хором ветеранов мы там выступали. Но когда знаешь, что это бывший храм, на душе неприятно. Когда мой отец был жив, всегда мне говорил: "Тань, наша церковь была в области самая красивая". Теперь вот увидели, что она действительно самая красивая", – рассказала Татьяна Нартова, жительница Курьи.

"Замечательно, что такой старинный храм наконец-то отреставрировали. У меня была мечта попасть сюда до реставрации, но не получилось. Сейчас я счастлива, что приехала на освящение. Из Рубцовска организовали в Курью паломническую поездку на двух автобусах, и мы специально приехали ради этого события. Я очень счастлива", – поделилась Елена Коробкова, жительница Рубцовска.

"Когда мы едем из Барнаула, всегда проезжаем мимо этого храма. Раньше смотрели, как идет реставрация. Я себя поймала на мысли, что 100 лет назад здесь крестили такого великого человека, а сейчас на этом месте находимся мы. Это невероятно", – восторженно заметила Зоя Терехина, жительница Третьяковского района.

"Его память в надежных руках"

Прямо напротив храма стоит бюст Михаила Калашникова. И после освящения гости праздника, в числе которых были дочь конструктора Елена Михайловна, зампреды правительства Алтайского края Виталий Снесарь и Денис Губин, региональный министр культуры Елена Безрукова, депутат Госдумы Даниил Бессарабов, пришли к памятнику, чтобы возложить цветы. И, конечно, не прошли мимо музея Михаила Калашникова.

Он находится в здании бывшей сельской школы, построенной в 1905 году. Здесь когда-то учился и сам Михаил Тимофеевич. В 2013 году в здании, признанном памятником архитектуры, открыли музей оружейника.

В нем гости села могут узнать подробности о жизни, детстве, работе, увлечениях Михаила Тимофеевича и даже подержать в руках оружие, которое сконструировал Калашников. Сейчас в музее работают разделы "Алтайский парень", "Человек-автомат", "Человек-легенда".

Уже к концу года откроют интерактивный экспозиционный комплекс "Мир увлечений конструктора Калашникова", который находится рядом с музеем. Центральное место в разделе займет автомобиль "Нива", которую Калашников подарил музею в 2013 году в честь открытия. Также в экспозиции будут представлены личные вещи оружейника, который был страстным охотником и рыболовом, заметил Виталий Снесарь.

"Думаю, в этом году мы завершим работу над отделом "Мир увлечений", и в следующем году комплекс получит полную завершенность. Однако популярностью музей пользуется уже много лет. Например, специалисты, приезжающие в командировку в Алтайский оптико-лазерный центр им. Г.С. Титова, который находится в Змеиногорском районе, начинают свою работу именно с посещения этого музея", – отметил зампред правительства Алтайского края.

Дочь конструктора, Елена Калашникова, вспомнила, что на Алтае, в Курье, Михаилу Тимофеевичу всегда было хорошо. Здесь жили его сестры, а бескрайние поля напоминали о прошедшем детстве.

"Приезжая на Алтай вместе с Михаилом Тимофеевичем, я видела, как он расслаблялся и был умиротворен, глядя на курьинские просторы. Ведь он возвращался туда, где был маленьким мальчиком, туда, где прошло его детство. Я помню, как-то он попросил остановить машину и вышел в поле, в ковыль. Это была такая детская радость, меня до слез это растрогало. В Курье у него еще жили две сестры, и каждая очень хотела, чтобы Михаил Тимофеевич подольше остался в ее доме. Сейчас на Алтае я первый раз без папы, но его память в надежных руках", – добавила Елена Михайловна.

В Курье завершены все запланированные к 100-летию Михаила Калашникова работы. Сделано многое, в том числе отремонтирована часть автодороги Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан. Однако власти региона пообещали, что будут и дальше развивать село.

"Редко какой районный центр имеет такой фундамент для развития. Я думаю, мы будем дальше развивать село, чтобы Курья стала жемчужиной в ожерелье наших сел", – пообещал Виталий Снесарь.

Справка

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Курьинского района Алтайского края в семье крестьянина. В 1938 году был призван на военную службу, участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен. В послевоенный период разработал образец стрелкового оружия, на базе которого был создан автомат под названием "7,62 – автомат Калашникова образца 1947 (АК)", который был принят на вооружение Советской армией.

Заслуги Михаила Тимофеевича Калашникова получили высокую оценку со стороны государства. Он дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда. В ознаменование этого события в 1980 году на родине Михаила Тимофеевича в селе Курья установлен бронзовый бюст.

На протяжении всей жизни конструктор активно занимался военной деятельностью, несколько созывов работал в составе Верховного Совета СССР.

Михаил Калашников ушел из жизни 23 декабря 2013 года.