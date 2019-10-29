Вторник, 29 Октябрь, 22:45

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,83
€ 70,78
Обь
46см -27

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Новости

Девочку-подростка раздели и обыскали в ТЦ Горно-Алтайска. Видео

, ИА "Амител"
Продавцы отрицают ЧП, а следствие проверяет факты
Девочку обыскали в ТЦ Горно-Алтайска / Фото: youtube.com

Девочку обыскали в ТЦ Горно-Алтайска / Фото: youtube.com

В одном из торговых центров Горно-Алтайска девочку заподозрили в краже и заставили раздеться, сообщает портал "Новости Горного Алтая". Подростку пришлось продемонстрировать содержимое бюстгальтера, при этом посетители магазина стали свидетелями ЧП. Следственный комитет проводит проверку.

Об инциденте порталу сообщила мама девочки. Вечером 26 октября ее дочь обыскали после того, как зазвенела рамка на выходе из магазина. Сначала подростку предложили снять куртку и ботинки – это зафиксировали камеры. А потом якобы отвели в укромное место и заставили раздеться до нижнего белья.

"Первая (продавец) предложила поднять свитер и тряхнуть бюстгальтер! Дочь вынуждена была показать содержимое бюстгальтера, но ничего подозрительного они не увидели", – пишет жительница Горно-Алтайска. Она заявляет, что сотрудницы магазина ничего не нашли, но перед ребенком не извинились и не сообщили о произошедшем родителям или в полицию.

Портал "Говорит Москва" опубликовал видео с раздеванием девочки. При этом сотрудники магазина заявляют, что подобного ЧП не было, а ребенка только попросили еще раз пройти через рамку.

По факту произошедшего следователи  управления СКР по Республике Алтай начали проверку, передает Interfax. Следствие установит все обстоятельства случившегося и оценит в том числе своевременность и эффективность мер реагирования контрольно-надзорных органов на этот инцидент.

Материалы по теме

 

Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
22:40
Дорогу в селе Алтайского края отремонтировали "лужечно-ямочным" способом 0
21:31
Девочку-подростка раздели и обыскали в ТЦ Горно-Алтайска. Видео 0
21:06
Особый режим работы из-за непогоды введен в алтайских сетевых компаниях 0
20:51
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей 1
20:13
Доктор Мясников рассказал, кому опасно принимать аспирин 1
19:45
Неубедительный грабитель рассмешил кассиршу и ушел c пустыми руками 0
19:18
Сильный ветер несколько дней ломает деревья и рушит рекламные конструкции в Барнауле 8
18:47
В Кремле прокомментировали стрельбу в забайкальской воинской части 3
18:14
В Кузбассе ураганом сорвало крышу с ТЦ 0
17:59
Песков не согласился с опросом о страхе россиян перед произволом власти 9
17:52
Учителям в Самаре запретили переписываться в WhatsApp, Twitter и Facebook 1
17:32
Альфа-Банк выпустил детские карты с наклейками 0
17:29
Украинские политологи подрались на передаче Владимира Соловьева 20
17:08
"Разделяю всю боль": экс-губернатор Карлин высказался о резонансом ДТП на Алтае 3
16:34
Россиянам представили новую систему пенсионных накоплений 12
16:27
Новую дорогу на Солнечной Поляне в Барнауле открыли на год раньше 15
16:04
УФАС проверит, почему в Алтайском крае так резко подорожала гречка 6
15:59
В Барнауле ветер перевернул остановочный павильон вместе с людьми 16
15:45
Женщина выпала из окна роддома в Екатеринбурге 0
15:30
Дорогу к Каракольским озерам на Алтае построят за 5 миллиардов рублей 13
15:26
Тело женщины обнаружили в алтайском озере, когда чистили дно 3
15:07
Ozon, Теле2 и "Юничел" раскроют новые тренды интернет-маркетинга 0
14:50
Ураганный ветер срывает обшивку с барнаульской новостройки 14
14:29
Власти Барнаула показали, как устраняются последствия штормового ветра 1
14:17
Видеокамеры и новые знаки установят на алтайской трассе после резонансного ДТП 34
14:15
Россияне рассказали о том, чего они боятся больше всего в жизни 2
14:03
Республика Алтай стала лидером в стране по уровню безработицы 1
13:47
В Барнауле посетителей СК "Темп" эвакуировали на 10 минут из-за пожарной тревоги 0
13:35
Актер из "Сверхъестественного" Джаред Падалеки задержан за нападение на человека 0
13:19
В Барнауле полным ходом идет строительство одного из лучших в России скалодромов 6
12:51
В России намерены вдвое сократить количество моногородов 14
12:45
Землетрясение произошло под Новосибирском 1
12:26
В Министерстве образования опровергли информацию о закрытии школы в алтайском селе 19
12:10
Главный архитектор Алтайского края рассказал, как построить отель Radisson в Барнауле 54
12:02
64 тысячи домов на Алтае не имеют адресных указателей. Это исправят к переписи населения 4
12:00
Названы самые надежные потребители электроэнергии на Алтае 3
11:59
Жириновский назвал Грету Тунберг угрозой для всего человечества 8
11:39
Россиянам рассказали, где можно узнать о статусе предпенсионера 0
11:23
При стрельбе в воинской части в Забайкалье погибли два уроженца Алтайского края 59
10:59
Ветер в Заринске повалил 15-метровый тополь рядом со спешившими на работу людьми 8
10:38
Обновленную в Барнауле аллею облюбовали автолюбители. Теперь это парковка 63
10:27
Человек мира. Как в Курье отпраздновали 100-летие Михаила Калашникова 0
10:25
Автобус сбил женщину в Барнауле 13
10:12
Банки не готовы кредитовать барнаульских застройщиков, но стараются 1
10:10
Мэрия Барнаула вновь ищет перевозчика для двух проблемных маршрутов 6
09:58
В России за 1,3 млрд рублей изменят подход к учету бедности 6
09:47
Дело бывшего антикоррупционера Вадима Надвоцкого скоро попадет в суд 14
09:31
Штормовой ветер перевернул остановочный павильон в Барнауле 15
09:27
"Модест" продадут в следующем году. Краевой рынок, вероятно, попозже 9
09:21
СМИ: в сельской школе Алтайского края некому учить детей. Учреждение закрыто 11
09:10
В Алтайском крае прощаются с жертвами страшной аварии на трассе Барнаул – Рубцовск 0
09:01
Живительная сила: как проверить качество воды, которую мы пьем 1
08:45
Атака из стратосферы. Селфи-спутник Samsung рухнул на ферму в США 5
08:30
ФГДС и ФКС без боли: врачи развеяли мифы о популярных эндоскопических процедурах 0
08:15
В Барнауле обрушилась кровля жилого дома 4
08:01
Где в Барнауле можно попробовать вкусный и необычный кофе 2
07:45
Мария Бутина прилетела в Барнаул 105
07:42
Общественная палата Алтайского края получит право предлагать законы 5
07:31
В Сети появился новый супергерой, всегда приходящий на помощь 0
07:21
В Яровом сбили подростка, который пытался перебежать дорогу рядом с зеброй 26
07:18
Счет идет на минуты. Как быстро и точно распознать инсульт: инфографика 2
07:02
Физическое и духовное. Алтайские дзюдоисты посадили деревья в честь Дзигоро Кано 2
06:58
Назван средний возраст заболеваемости раком в России у мужчин и женщин 0
06:47
Число работников культуры в Алтайском крае сократилось почти на треть за семь лет 4
06:32
Тыквы на Хэллоуин: необычные и страшные творения 3
06:22
Сколько дней будут отдыхать россияне на ноябрьские праздники в 2019 году? 10

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.