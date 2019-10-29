Девочку-подростка раздели и обыскали в ТЦ Горно-Алтайска. Видео

В одном из торговых центров Горно-Алтайска девочку заподозрили в краже и заставили раздеться, сообщает портал "Новости Горного Алтая". Подростку пришлось продемонстрировать содержимое бюстгальтера, при этом посетители магазина стали свидетелями ЧП. Следственный комитет проводит проверку.
Об инциденте порталу сообщила мама девочки. Вечером 26 октября ее дочь обыскали после того, как зазвенела рамка на выходе из магазина. Сначала подростку предложили снять куртку и ботинки – это зафиксировали камеры. А потом якобы отвели в укромное место и заставили раздеться до нижнего белья.
"Первая (продавец) предложила поднять свитер и тряхнуть бюстгальтер! Дочь вынуждена была показать содержимое бюстгальтера, но ничего подозрительного они не увидели", – пишет жительница Горно-Алтайска. Она заявляет, что сотрудницы магазина ничего не нашли, но перед ребенком не извинились и не сообщили о произошедшем родителям или в полицию.
Портал "Говорит Москва" опубликовал видео с раздеванием девочки. При этом сотрудники магазина заявляют, что подобного ЧП не было, а ребенка только попросили еще раз пройти через рамку.
По факту произошедшего следователи управления СКР по Республике Алтай начали проверку, передает Interfax. Следствие установит все обстоятельства случившегося и оценит в том числе своевременность и эффективность мер реагирования контрольно-надзорных органов на этот инцидент.
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