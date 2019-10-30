Мотузной не удалось получить с государства миллион за "нравственные страдания"

Уроженке Барнаула Марии Мотузной, обвиненной в экстремизме из-за картинок в соцсетях, повторно отказали в компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей, сообщает Алтайский краевой суд.
"Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда, рассмотрев апелляционные жалобы истца и третьего лица, согласилась с выводами суда и оставила решение суда первой инстанции без изменения", – говорится на сайте краевого суда.
Весной 2019 года она подала иск и попыталась получить от государства миллион рублей за "нравственные страдания". Центральный районный суд Барнаула удовлетворил ее иск частично, присудив 100 тыс. рублей. С таким решением девушка не согласилась и подала новый, но проиграла.
Напомним, в 2018 году девушку обвинили по двум статьям Уголовного кодекса РФ: за возбуждение ненависти либо вражды и за оскорбление чувств верующих. Обвинение строилось на показаниях двух студенток РАНХиГС. Их оскорбили картинки на странице Мотузной в соцсети "ВКонтакте". В июне 2018 года ей предъявили обвинение, и она участвовала в шести судебных заседаниях.
В декабре уголовное дело было прекращено: в действиях девушки не нашли состава преступления. Прокуратура принесла Мотузной извинения.
Комментарии
Выплаты не с государства, а с налогов работающих, в отличии от нее , граждан.
Выплаты за ее глупость , которая попала в глаза слишком выслужливым таким же недалеким девицам.
Сотни много!
сколько она пообещала адвокату?
чота беспокоюся, как отдавать долг будет.
кстати можно видео расчета запилить и попробовать продать )
дерзайте, Маша!
от сотки отказалась? значит ни копейки
теперь письмо в мин фин в Москву с описью вложений.
сколько она пообещала адвокату?
чота беспокоюся, как отдавать долг будет.
клич крикнет и лошки скинутся.
Дура и есть дура. Сейчас еще должна будет за судебные издержки.
Кто бы сомневался! Грудинину миллиард запросто, Навальному тоже, а здесь интересы фабрикантов затрагиваются...
Ничего, через пару лет ЕСПЧ нормально ей присудит.
Все деньги на Бутину ушли.
Очень жаль! Позиция суда - наглядный пример того, что в стране могут быть нарушены права человека без всяких последствий.
Девушку таскали по судам, трепали ей нервы и всё?!?! Я вообще считаю, что за произошедшее нужно взыскать и с тех двух девиц "двух студенток РАНХиГС", и с тех "людей в погонах" кто завел дело и довел его до суда.
100 тысяч тоже хорошо, а адвоката выигравшей стороне компенсирует проигравшая сторона, это закон. Еще в законе есть понятие материальное правонарушение, например, водитель за машине работодателя совершил ДТП, за которое страховщики сдернули, в итоге, с работодателя. Тут это должно применяться работодателем, государством, к совершившим правонарушение, работникам Это полезно, в следующий раз будут доказывать вину в суде более качественно или не будут возбуждать вообще. Это не только в отношении Мотузной это в отношении любого полезно. Если взяли с накотой, то или садите или садитесь сами, наркота ниоткуда не берется
30.10.2019 11:21
- гость -
Я считаю, что правильно делает! Сегодня ее по беспределу арестовали, а завтра могут любого из нас... В следующий раз наука рьяным выслуживателям в погонах. Они привыкли, что могут любой закон под свой произвол подтянуть, а тут не получилось! Значит должны компенсировать деньгами. За деньги бюджета не переживайте, не ей, так в карман толстосумов пойдут, но ни как не на благо налогоплательщиков!