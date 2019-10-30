Среда, 30 Октябрь, 14:39

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,83
€ 70,78
Обь
46см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Новости

Сломанному ветром тополю в Барнауле не дают упасть лишь ветки соседних деревьев

, ИА "Амител"
В Алтайском крае 27-29 октября порывы ветра достигали 32 метров в секунду

"Раненый" тополь и два его товарища / Фото: amic.ru

В Барнауле на проспекте Социалистическом в районе дома № 115 сломанный после штормового ветра тополь держится в вертикальном положении благодаря веткам двух соседних деревьев, сообщает корреспондент amic.ru.

Напомним, в Алтайском крае три прошедших дня действовало штормовое предупреждение. Скорость ветра достигала 22 м/с, а местами порывы были до 32 метров. Сегодня, 30 октября, погода наладилась, скорость ветра — 3-8 метров. На ближайшие дни штормовое предупреждение отсутствует.

Из-за порывов ветра в Заринске упал огромный 15-метровый тополь. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, примерно в 8:30 утра на алле, по которой люди в это время шли на работу. По счастливой случайности никто не пострадал.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

30.10.2019 14:13
- гость -

Аналогичная ситуация по Тимуровской , 28 : одна отломленная огромная ветка уже больше года лежит практически на крыше дома, а сам огромный тополь - абсолютно сухой - стоит едва-едва. В этот раз, наверное, спасло то, что ветер был не с того направления. Дом и так аварийный, администрация ответила : платите и пилите сами !

30.10.2019 14:16
- гость -

Взаимопомощь которой и у людей то нет

30.10.2019 14:20
- гость -

Сюда нужно не Амик, а экологов из Юнеско привлекать.

30.10.2019 14:31
- гость -

Да некогда им вашим буреломом заниматься - вон сколько больших и здоровых деревьев по городу еще не выпилено. А ведь цена спила каждого такого дерева начинается минимум с 20 тысяч и более! Плюс последующая высадка кустов, приобретенных (по бумагам) как полноразмерные деревья. Плюс последующая замена неприжившихся (а их более половины, как правило) на такие же "полноразмерные" кусты. Плюс денежки на якобы уход за саженцами. Представляете, какие убытки понесет мэрский "бизнес" на борьбе с вашими упавшими ветками?

30.10.2019 14:32
- гость -

Ленточный бор вырубили. Ветер теперь только сильнее будет.

30.10.2019 14:36
- гость -

Подошли бы вдвоем, втроем толкнули тополь в сторону газона, будут теперь неделю наблюдать.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
14:38
Опекуна заставили платить компенсацию за систематическое избивание ребенка 0
14:35
Лебедь Леха, которого нашли на алтайской реке, получил работу волонтера 0
14:20
Два алтайских жителя выжили в расстреле в Забайкалье, но один тяжело ранен 1
14:10
Мэрия Барнаула отреагировала на желание правительства края построить отель Radisson 3
13:59
Сломанному ветром тополю в Барнауле не дают упасть лишь ветки соседних деревьев 6
13:38
Школам в День народного единства предложили "полюбить свою страну" 11
13:24
Многофункциональную спортивную площадку открыли в Научном Городке 3
13:10
Строительная компания приступила к ремонту пострадавшей от ветра новостройки 5
12:51
Старинный особняк продали в Бийске за один рубль 6
12:47
Правительство поддержит семьи четырех алтайских солдат, пострадавших в Забайкалье 12
12:38
Алтайская семья, победившая в конкурсе "Семья года", получит в Москве награду 3
12:11
Самого маленького кота в мире показали на видео 0
12:01
Алтайские компании могут зарабатывать на облаках 1
11:57
Юлия Михалкова уходит из "Уральских пельменей" в интернет 8
11:41
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке 20
11:30
Очевидцы: человек выпал из окна барнаульской новостройки 14
11:11
Мотузной не удалось получить с государства миллион за "нравственные страдания" 32
11:01
Спор на 130 миллионов. Почему алтайские компании судятся за передачу электричества 7
10:51
За парковку на обновленной аллее барнаульцев ждет беседа или наказание 20
10:47
Названа предварительная причина стрельбы в забайкальской воинской части 23
10:31
Алтайский хоккеист Андрей Свечников забросил две шайбы в матче НХЛ 2
10:28
Чиновники Рубцовского района спасут сельское кладбище от "сползания" в реку 2
10:01
После прорыва дамб уровень меди в красноярской реке вырос в 206 раз 6
09:41
В Барнауле выставили на торги 10-метровую квартиру из-за просрочек по ипотеке 23
09:31
Творческий десант АлтГПУ покоряет села Алтайского края 0
09:21
Центр Барнаула по новым правилам можно будет застроить 25-этажками 13
09:01
Потепление до +17 градусов ожидается в Алтайском крае за месяц до зимы 0
08:44
Барнаул перешел на проектное финансирование строительства домов. Как это работает 0
08:31
В 23 районах Алтайского края устранили 52 повреждения на электросетях из-за ветра 0
08:22
Не мотайся по кругу, или Как в Барнауле меняют электросчетчики 14
08:13
После ДТП в Барнауле один автомобиль отлетел на рельсы, а другой – в столб 11
08:02
Семь золотых правил создания идеальной кухни 0
07:59
Грудинин заявил, что у него нет миллиарда рублей на выплату по иску 20
07:51
В Барнауле продали первую Toyota RAV4 нового поколения 0
07:41
Два водителя пострадали в ночном ДТП в Барнауле 6
07:37
"И не должен окупаться": какие надежды связывают алтайские власти с "Изумрудным" 8
07:24
Дворцовые тайны
Как барнаульский Дворец спорта превратился в "Титов-Арену"
07:01
Как избавиться от псориаза и чем тут поможет ПУВА-терапия 0
06:43
Прививка для ребенка без очереди и с комфортом: "Аско-Мед-Плюс" переехал в новый офис 2
06:34
ЛДПР проведет в Барнауле митинг и концерт в честь Дня народного единства 1
06:16
Страшно смешные костюмы на Хэллоуин 1
23:54
Огромное дерево рухнуло на проезжую часть в Бийске 1
23:16
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме. Не брезговал он и четвероногими друзьями 2
22:44
"Офицеры России" выступили против защиты солдата, расстрелявшего сослуживцев 25
22:40
Дорогу в селе Алтайского края отремонтировали "лужечно-ямочным" способом 1
21:31
Девочку-подростка раздели и обыскали в ТЦ Горно-Алтайска. Видео 16
21:06
Особый режим работы из-за непогоды введен в алтайских сетевых компаниях 0
20:51
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей 10
20:13
Доктор Мясников рассказал, кому опасно принимать аспирин 2
19:45
Неубедительный грабитель рассмешил кассиршу и ушел c пустыми руками 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.