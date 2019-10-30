Сломанному ветром тополю в Барнауле не дают упасть лишь ветки соседних деревьев

"Раненый" тополь и два его товарища / Фото: amic.ru
В Барнауле на проспекте Социалистическом в районе дома № 115 сломанный после штормового ветра тополь держится в вертикальном положении благодаря веткам двух соседних деревьев, сообщает корреспондент amic.ru.
Напомним, в Алтайском крае три прошедших дня действовало штормовое предупреждение. Скорость ветра достигала 22 м/с, а местами порывы были до 32 метров. Сегодня, 30 октября, погода наладилась, скорость ветра — 3-8 метров. На ближайшие дни штормовое предупреждение отсутствует.
Из-за порывов ветра в Заринске упал огромный 15-метровый тополь. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, примерно в 8:30 утра на алле, по которой люди в это время шли на работу. По счастливой случайности никто не пострадал.
Комментарии
Аналогичная ситуация по Тимуровской , 28 : одна отломленная огромная ветка уже больше года лежит практически на крыше дома, а сам огромный тополь - абсолютно сухой - стоит едва-едва. В этот раз, наверное, спасло то, что ветер был не с того направления. Дом и так аварийный, администрация ответила : платите и пилите сами !
Взаимопомощь которой и у людей то нет
Сюда нужно не Амик, а экологов из Юнеско привлекать.
Да некогда им вашим буреломом заниматься - вон сколько больших и здоровых деревьев по городу еще не выпилено. А ведь цена спила каждого такого дерева начинается минимум с 20 тысяч и более! Плюс последующая высадка кустов, приобретенных (по бумагам) как полноразмерные деревья. Плюс последующая замена неприжившихся (а их более половины, как правило) на такие же "полноразмерные" кусты. Плюс денежки на якобы уход за саженцами. Представляете, какие убытки понесет мэрский "бизнес" на борьбе с вашими упавшими ветками?
Ленточный бор вырубили. Ветер теперь только сильнее будет.
Подошли бы вдвоем, втроем толкнули тополь в сторону газона, будут теперь неделю наблюдать.