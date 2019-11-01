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Чешская кухня и недорогой алкоголь. Почему нужно пойти на юбилей ресторана "Прага"

, ИА "Амител"
Впереди длинные выходные. Что делать? Есть и танцевать. Сейчас расскажем, куда нужно идти

В последнем фильме о Человеке-пауке Питер Паркер отправился путешествовать в Прагу. Именно в этом удивительном городе его ждал первый поцелуй в жизни и невероятные приключения. Увы, не все могут купить билеты и отправиться отдыхать в столицу Чехии. Поэтому мы приглашаем вас посетить удивительно уютный и гостеприимный ресторан в Барнауле "Прага". Манящие запахи традиционной чешской кухни, уютная атмосфера и интерьер перенесут в самое сердце Чехии. Просто закажите столик и совершите кулинарное (и не только) путешествие.

В ближайшую субботу, 2 ноября 2019 года, "Прага" приглашает на праздник в честь 10-летия комплекса. Основу кухни составляют чешские блюда. Рекомендуем насладиться вкусом традиционной рульки, отведать сочные, ароматные жаренные на гриле колбаски и попробовать пивной суп. В баре ресторана уже ждет запотевшее вкусное пиво с горчинкой, которое в честь праздника будет дешевле, чем стакан кваса в жаркий летний день в Барнауле.

Поели? Тогда вперед развлекаться. В день рождения "Праги" вас ждут удивительные розыгрыши. Вы сможете окунуться в джакузи, купель или попариться в русской бане. С веничком. Все это есть на территории комплекса. Отложите все дела. Три дня выходных не нужно тратить на отдых на диване, просмотр патриотических фильмов по телевизору или очередного бессмысленного блуждания по торговым центрам. Вас ждет развлекательная программа, живая музыка и много других сюрпризов.

Помимо вкусной еды вы сможете в этот вечер выиграть билеты на двух персон на сольный концерт Эндрю Дональдса (золотого голоса всемирно известной группы "Энигма"), который пройдет в Барнауле 5 ноября. 

 

Что нужно, чтобы попасть в "Прагу" и поучаствовать в конкурсе от ресторана? Прежде всего, забронировать столик. Для этого позвоните по телефону 268-268. Чтобы выиграть билеты на концерт Эндрю Дональдса — поставьте лайк последним трем постам в аккаунте комплекса в "Инстаграм". Правила просты:

  • подпишитесь на страничку @pragabarnaul и на Andru Donalds @andrudonalds;
  • отметьте в комментариях к этому посту реального друга, который тоже любит подарки;
  • отметьте в сториз @pragabarnaul и напишите пару слов о розыгрыше.

Розыгрыш пройдет 2 ноября 2019 года в 18:00 в ресторане "Прага".

Гостиный дом и ресторан "Прага"
г. Барнаул, ул. Тюменская, д. 1
Телефоны для брони: 268-268; 8-929-330-22-33 (direct)
Сайт
Инстаграм

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

1.11.2019 09:05
- гость -

В баре ресторана уже ждет запотевшее вкусное пиво с горчинкой, которое в честь праздника будет дешевле, чем стакан кваса в жаркий летний день в Барнауле.

С этого момента поподробнее!

1.11.2019 09:36
гость

а насколько алкоголь дешевый? Бояра, стекломой есть?

1.11.2019 09:42
- гость -

Помню в этом отеле Саша Емельяненко генерала, начальника УВД края, на лопатки уложил и всю свадьбу ментовскую разогнал, пока СОБР не приехал, который потом свадьбу сторожил от Саши. Арестовать его они побоялись.

1.11.2019 09:45
- гость -

1.11.2019 09:42
- гость -

Ну Саша то знатный боец, специалист по взлому лохматых сейфов. Больше ни на что он не годен, мешок мешком.

1.11.2019 10:00
- гость -

Три дня выходных не нужно тратить на отдых на диване, просмотр патриотических фильмов по телевизору....

Вы хорошо подумали, призывая людей отказаться в день народного единства от патриотизма и любви к стране?
Это выраженьице оскорбило многих истинных патриотов наше Родины.
И соответствующим органам, следовало бы обратить внимание на подобные высказывания.
А истинным гражданам стоит БАЙКОТИРОВАТЬ данную забегаловку и место разврата.
И отказаться от его посещения!

1.11.2019 10:33
- гость -

1.11.2019 09:45
- гость -
1.11.2019 09:42
- гость -

Ну Саша то знатный боец, специалист по взлому лохматых сейфов. Больше ни на что он не годен, мешок мешком.

Ну тебя то отмудохает за 1 секунду. И в тот приезд в Барнаул Саша в пьяном виде устроил мастер класс, где намеренно мучил соперников болевыми и удушающими приемами, доводя их до слез, не обращая внимания на их хлопки по матам, что сдаются. Заслуженные тренера в знак неуважения к такому поведению все ушли в тренерскую, не став смотреть эти поединки. На вопрос журналистки, почему так? покойный тренер Метелица ответил, что на Алтае нет бойцов уровня Саши Емельяненко, и он просто издевался над ребятами как кошка над мышкой.

1.11.2019 11:03
- гость -

1.11.2019 10:33
- гость -

Гон откровенный, если и кого он может отмудохать, то только девку какую-нибудь, что он и доказал. Обычный жирный мешок, ни техники, ни физики. Но понты непомерные.

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