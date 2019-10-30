Минус Дугин, плюс Буевич. Алтайские единороссы обновили руководящие органы партии

Бывшего главу Барнаула Сергея Дугина и заместителя губернатора Алтайского края Александра Лукьянова исключили из президиума регионального политического совета "Единой России". Решение было принято на партконференции вечером в среду, 30 октября.
Дугин сложил полномочия 15 августа 2019 года и поэтому потерял место в руководящем органе партии. Лукьянова исключили для выполнения условий 10% ротации. Вместо них в президиум вошли председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич и глава Бийска Александр Студеникин.
В президиуме политсовета остались губернатор Виктор Томенко, депутаты Госдумы Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, Виктор Зобнев, Наталья Кувшинова, Иван Лоор, депутаты АКЗС Александр Романенко (глава алтайской "Единой России"), Борис Трофимов, Сергей Приб, Андрей Осипов, Денис Голобородько (глава исполкома ЕР), Татьяна Ильюченко, Алексей Кривенко, Сергей Серов, Вадим Смагин, глава Алейского района Светлана Яковлева, глава Кулундинского района Сергей Балухин, представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань.
Обновился и политсовет партии. Из его состава исключили бывшего первого заместителя губернатора Сергея Локтева, бывшего сенатора от региона Михаила Щетинина, бывшего главу исполкома партии Андрея Клюзова и ещё 12 человек. Вместо них приняли в политсовет депутатов АКЗС Наталью Цепенко и Алексея Найдена, депутата БГД Ивана Нифонтова, глав нескольких районов.
Комментарии
Скоро 21-й год, скоро сказочке конец. Ну а Дугин - молодец. О как.
Я думал из группировке.
О как !!!!!!!!!!!!!!1
А господина Карлина не исключили пачему ?!!