Четверг, 31 Октябрь, 11:03

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,87
€ 71,01
Обь
69см +23

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Новости

Познакомиться заранее: в АлтГУ пройдет общеуниверситетский день открытых дверей

, ИА "Амител"
Школьники и их родители смогут заблаговременно узнать об особенностях будущей приемной кампании опорного вуза

В предстоящее воскресенье, 3 ноября 2019 года, в концертном зале Алтайского государственного университета состоится первый в этом учебном году общевузовский день открытых дверей.

В рамках мероприятия в опорном вузе Алтайского края будет организовано много новых, интересных и полезных модулей: от мастер-классов до интерактивных площадок. В частности, волонтерские профориентационные отряды готовят для будущих абитуриентов приветственные флешмобы, с помощью которых школьники в яркой визуальной форме узнают об особенностях того или иного учебного подразделения АлтГУ.

Затем, в первой части мероприятия, будущие абитуриенты, их родители и преподаватели познакомятся с представителями руководства университета, Лиги студентов и выпускниками АлтГУ, а также узнают об особенностях будущей приемной кампании, получат подробную информацию о том, на каких основаниях можно поступить в опорный вуз Алтайского края.

"Общеуниверситетские дни открытых дверей мы проводим два раза в год, осенью и весной. И каждый раз это мероприятие вызывает оживленный интерес у школьников и их родителей, поскольку здесь можно узнать практически все о возможностях получения высшего образования в одном из ведущих классических вузов России, – отметила начальник управления по рекрутингу абитуриентов Елена Васильевна Терещенко. – В холле концертного зала у нас будут работать приемная комиссия и Центр довузовской подготовки, который представит полный перечень курсов по подготовке к ЕГЭ по отдельным предметам. Здесь же школьники смогут получить информацию о бонусной системе для талантливой молодежи, новых и перспективных направлениях обучения и о возможностях трудоустройства после учебы".

Елена Васильевна также отметила, что в рамках дня открытых дверей состоятся встречи с представителями факультетов и институтов университета, в ходе которых преподаватели расскажут о специальностях и направлениях обучения на факультетах, возможностях вуза в предоставлении образовательных услуг.

Общевузовский день открытых дверей начнет свою работу в 11:00 в концертном зале АлтГУ (ул. Димитрова, 66).

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
11:01
Патриарх Кирилл призвал создавать достоверные фильмы, спектакли и книги 0
10:54
В МЧС рассказали подробности ночных поджогов автомобилей "Яндекс. Такси" в Бийске 1
10:51
Бюджет Алтайского края на 2020 год успешно прошел первое чтение 0
10:46
"Запрос услышал": вице-премьер дал важное поручение после пламенной речи строителя 0
10:31
Познакомиться заранее: в АлтГУ пройдет общеуниверситетский день открытых дверей 0
10:22
Два человека погибли при пожаре в барнаульском жилом доме 0
10:10
Очевидцы: неизвестные за ночь сожгли шесть автомобилей такси в Бийске 5
10:02
На Алтае появился новый экопоселок "Янтарный", построенный из дерева 0
09:49
Самые опасные участки дорог в Барнауле сделали безопаснее 0
09:31
Ощутить себя за рулем болида: где купить масло, на котором ездят гонщики "Формулы 1" 0
09:05
Умер самый старый человек в мире 5
08:38
СК: телефонные мошенники начали представляться следователями 5
08:12
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами 15
08:02
"Читайте знаки": основатель "Грильницы" раскрыл секреты успеха своего бизнеса 4
07:48
В Алтайском крае услуги ЖКХ подорожают в 2020 году максимум на 4,5% 4
07:31
Суверенный интернет, тахографы и займы: что изменится в жизни россиян с 1 ноября 18
07:29
Основатель "Грильницы" съедает по шаурме в день и не толстеет 13
07:15
Лучшие фильмы, которые стоит посмотреть на Хеллоуин. Версия amic.ru 12
06:59
Крушение А321 над Синаем. Что известно об авиакатастрофе, в которой не выжил никто 0
06:42
Коммунисты проведут демонстрацию и митинг 7 ноября в Барнауле, Бийске и Рубцовске 1
06:21
День всех святых: винтажные костюмы на Хеллоуин, от которых бегут мурашки 9
06:12
В Алтайском крае в последний день октября потеплеет до +20 градусов 0
06:01
Творческий "кулёк". Почему в АГИК сложно поступить и кем становятся его студенты 0
23:55
В Барнауле прошло первое заседание по делу бийчанки, убившей 11-месячную дочь 4
23:27
Рубцовчанку будут судить за оскорбление судьи во время заседания по делу о краже 0
22:58
Собака взяла зажигалку и подожгла квартиру хозяйки 0
22:37
Кудрин рассказал о мерах повышения доверия населения к власти 12
21:58
Краснодарский губернатор забыл отключить микрофон и обсудил "Единую Россию" 9
21:14
Алтайский сенатор предложил отправлять заключенных на сортировку мусора 7
20:51
Россиянам не грозит недоедание из-за вывоза продуктов, рассказали эксперты 1
20:37
Виктор Томенко: в Алтайском крае строятся новые ФАПы, но не хватает 200 фельдшеров 10
19:31
Глава ПФР пообещал рост пенсий на 18-20% в ближайшие три года 10
19:07
Погода на Алтае побила рекорд, который держался почти 90 лет 1
18:37
Пьяная парочка гуляла с детской коляской по Барнаулу. Ругались, обнимались и падали 31
18:31
Минус Дугин, плюс Буевич. Алтайские единороссы обновили руководящие органы партии 7
18:09
300 лет до. HBO снимет очередную порцию “Игры престолов” 0
17:51
Российским чиновникам хотят ограничить стоимость телефонов и других гаджетов 0
17:42
Что скрывают депутаты: в правительстве пояснили претензии к смене главы Каменского района 0
17:38
Подросток открыл стрельбу в московской школе 0
17:21
Ветер вырвал с корнем несколько крупных елей в Белокурихе 2
17:14
Половину российской гречки собрали в Алтайском крае 2
17:07
Финишная прямая: завершен прием заявок на конкурс "Главная кошка Барнаула" 3
16:51
На Алтае упитанный медведь сделал селфи и обглодал фотоловушку 1
16:35
В пенсионном фонде Сбербанка выяснили, сколько хотят прожить барнаульцы 2
16:21
Вандалы "разворотили" дорожную камеру в Барнауле 12
16:15
Как выбрать цветы для верного выражения своих чувств 2
16:03
City или провинция? Краевой чиновник отозвался об отеле Radisson в Барнауле 41
15:51
Барнаульцев вновь спросят, куда потратить 100 млн рублей 5
15:41
Когда очень нужно: как получить новый кредит и рефинансировать имеющийся без преград 0
15:32
Женщина за рулем легкового автомобиля вылетела с дороги в Барнауле 14

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.