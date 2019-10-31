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"Запрос услышал": вице-премьер дал важное поручение после пламенной речи строителя

, ИА "Амител", Елена Маслова
В Алтайском крае создадут механизм планирования земельных аукционов
Стройка / Фото: amic.ru

Стройка / Фото: amic.ru

Управление по имуществу края создаст механизм, который позволит строителям заранее узнавать о земельных участках, готовящихся к выставлению на аукцион, и планировать свою работу. Такое поручение ведомству дал вице-премьер правительства края Иван Кибардин, сообщил он amic.ru.

План будет, но не на три года

Такое решение, сказал он, стало ответом за запрос от застройщиков, который на недавней конференции Союза промышленников Алтая эмоционально озвучил Владимир Отмашкин, глава ГК "Союз".

Напомним, одной из проблем отрасли он назвал отсутствие плана аукционов по земле под застройку, при том что сами компании прогнозируют свою работу на три года вперед: "Почему эти документы отсутствуют или носят такой секретный характер, честно говоря, мне не очень понятно. И возникает вопрос: а как мы планируем увеличение ввода жилья на Алтае? Ведь мы хотим довести его до 1 млн кв. метров в год. Правда? Но каким образом, если не решается вопрос с землей".

На что Иван Кибардин ответил, что "наверное, проще всего было бы сказать, что этого не требует законодательство, но это было бы категорически неправильно".

Он сразу отметил: на три года планировать не получится. Слишком много вводных для такого процесса, ведь формирование земельного участка – долгая и сложная процедура. Нужно описать массу показателей, закрепить их документально.

"При этом параллельно меняются планы землепользования и застройки в городе, утверждается новый генплан, корректируются виды разрешенного использования тех или иных участков, устанавливаются охранные зоны, осуществляются другие проекты и так далее", – говорит зампредседателя правительства.

Поэтому, по его словам, план на три года – задача в практическом плане сложно выполнимая.

"Но запрос я услышал, он мне понятен. Ведь он о том, чтобы процедуры велись публично и на более долгий срок. Это позволило бы строителям сформировать финансовые потоки, они бы тогда понимали: ага, через 1,5 года будет готов участок, который мне интересен, значит, мне нужно сгенерировать определенные средства на счетах, чтобы быть конкурентным на торгах", – говорит Иван Кибардин.

"Не было задачи героически решать проблемы"

По его словам, сегодня он готов идти навстречу отрасли. Об этом, в частности, говорят и решения Госинспекции (ее тоже курирует Кибардин), которые позволили застройщикам достраивать большинство домов по старой схеме долевого участия и не переходить на эскроу-счета.

"Не было задачи создавать проблемы, а потом их героически решать. Если бы Госинспекция занялась формализмом, конечно, большая часть домов могла оказаться за бортом старой схемы. Потенциально это могло бы привести к тому, что у застройщиков возникли бы проблемы с привлечением средств на достройку, а это привело бы к срыву сроков ввода жилья, – объяснил Иван Кибардин. – Поэтому было принято решение максимально идти навстречу застройщикам, которые со своей стороны тоже хорошо подготовились, обеспечили соответствие всем нужным критериям".

Напомним, по новому законодательству, застройщики могли продолжить строить уже начатые дома по договорам долевого участия, только если готовность объектов составляла не менее 30%, а 10% квартир были проданы. Стройкомпании в последний год бросили все силы на обеспечение этих результатов, в том числе покупали жилье фактически сами у себя. В результате 84 многоквартирных дома в крае достраиваются по старой схеме.

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Автор:
Елена Маслова Редактор

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