Букет специй, приправ и смешение вкусов: паназиатская кухня завоевывает Барнаул

В последнее десятилетие паназиатская кухня успешно отвоевывает у пиццы и пасты места на тарелках даже европейцев. Для России, максимально приближенной территориально к странам Азии, экзотическая еда соседей стала уже родной. Особенно любят разнообразные блюда паназиатской кухни жители Сибири: подчас буйное смешение различных продуктов, специй с добавлением множества соленых, острых, сладких соусов отлично согревают в суровом климате и дарят ни с чем не сравнимые вкусовые впечатления.

Итак, прогуляемся по паназиатским островкам Барнаула в поисках пикантных блюд.

На первом и четвертом этаже ТРЦ "Пионер" расположен магазин "Суши Make". Это одна из самых крупных сетей японской кухни в России. Отличительной чертой является то, что гость, сделав свой экзотический заказ, может наблюдать за процессом его приготовления. Все максимально прозрачно. Бескомпромиссно свежие продукты, отличный сервис и многолетняя репутация – это те самые качества, которые отражаются в благодарных отзывах постоянных клиентов.

Остальные уголки Азии найдем, двигаясь дальше по фуд-корту "Пионера".

Сеть кафе "5 специй" – главный по коробочкам. WOK-лапша, вкусная, приготовленная поварами кафе по традиционным рецептам, подарит вам ощущение настоящей восточной экзотики. В меню есть как классические рецепты лапши, так и фирменные – с оригинальным сочетанием добавок, соусов и специй. Удобное решение для всей семьи – комбо-обеды. Это отличная возможность вкусно и сытно поесть и при этом сэкономить. Особой рекомендации заслуживают кисло-сладкий WOK и традиционный суп Том Ям.

Следующая остановка – Kasuro. Кафе с большим ассортиментом роллов, горячих блюд и восточных салатов. Визитная карточка заведения – авторские напитки. Холодные или горячие, на любой вкус. Но погода так и шепчет взять что-то согревающее и пряное: в холодное время года особым почетом пользуются глинтвейн и облепиховый чай.

Кафе китайской кухни "Чифань" отличается максимальной аутентичностью. Здесь готовят исключительно из пекинских продуктов. А более 120 блюд разработаны приглашенным поваром из Шанхая специально для меню кафе.

Аппетитная новинка для Барнаула – пирожки на пару, которые называются баоцзы. Начинка для них на любой вкус: мясо, овощи, грибы или морепродукты. В дополнение к баоцзы можно взять салаты по древним китайским рецептам, баклажаны с мясом в кляре, тушеные огурцы в традиционном китайском соусе – выбор огромный. Большие порции удовлетворят самых голодных. Но предупреждаем: во время заказа уточняйте остроту блюд, что-то из меню может оказаться обжигающе вкусным!

Завершить путешествие по островкам Азии в ТРЦ "Пионер" можно в новом кафе "Чикен Сан". Здесь всеми любимая курочка обретает неповторимые акценты в разнообразии вкуснейших блюд и закусок азиатской кухни.

Если холодным осенне-зимним вечером захочется чего-то ароматного, пряного и в то же время удивительно легкого, можно вновь совершить эту экзотическую и вкусную прогулку.

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в

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