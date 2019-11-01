Сельского полицейского в Красноярском крае подозревают в изнасиловании

Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в изнасиловании, сообщают "РИА Новости".
По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в кафе, куда приехала 30-летняя женщина. Когда она вышла из кафе, мужчина проследил за ней и совершил насильственные действия сексуального характера.
"В Богучанском районе сотрудник полиции подозревается в насильственных действиях сексуального характера. Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по Богучанскому району, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) УК РФ", — говорится в сообщении СК.
Вину свою мужчина не признал. В данный момент он арестован на два месяца.
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