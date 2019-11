Помирать, так с музыкой. Россияне выбрали треки для своих похорон

Пользователи сервиса "Яндекс.Музыка" выбрали композицией Highway to Hell группы AC/DC и Show mus go on от Queen в качестве лучшей музыки для своих похорон, сообщает РИА "Новости".

Опрос был проведен специально к празднованию Хэллоуина. 66% респондентов ответили, что готовы уйти на тот свет под музыку. Отказались от этой идеи всего 4%, а остальные просто не задумывались над этим.

Большинство россиян выбрало для своих похорон песню Highway to Hell австралийской группы AC/DC. На втором месте легендарная композиция Show mus go on от коллектива Queen.

"В целом же слушатели разделились на тех, кто выбрал бы для прощания лиричные композиции, такие как Ohne Dich Rammstein, "Сансару" Басты, Run To You Уитни Хьюстон, Otherside Red Hot Chili Peppers, "Мы идём в тишине" "Гражданской Обороны", "Я свободен" Кипелова и "Спектакль окончен" Полины Гагариной, и на тех, кто считает, что похороны – это не повод для грусти, и предпочел жизнеутверждающие композиции: "Оранжевое настроение" "Чайфа", Sunshine Reggae Laid Back, Seven Nation Army The White Stripes, Sweet Dreams Eurythmics, The Passenger Iggy Pop и Dancing Queen группы ABBA", – добавили в сервисе.

По результатам опроса был составлен плейлист "В последний путь".