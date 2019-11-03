Воскресенье, 3 Ноябрь, 13:25

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,03
€ 71,48
Обь
108см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Новости

Помирать, так с музыкой. Россияне выбрали треки для своих похорон

, ИА "Амител"
Многие не прочь уйти на тот свет с песней
Ангус Янг AC/DC / Фото: Yandex

Ангус Янг AC/DC / Фото: Yandex

Пользователи сервиса "Яндекс.Музыка" выбрали композицией Highway to Hell группы AC/DC и Show mus go on от Queen в качестве лучшей музыки для своих похорон, сообщает РИА "Новости".

Опрос был проведен специально к празднованию Хэллоуина. 66% респондентов ответили, что готовы уйти на тот свет под музыку. Отказались от этой идеи всего 4%, а остальные просто не задумывались над этим. 

Большинство россиян выбрало для своих похорон песню Highway to Hell австралийской группы AC/DC. На втором месте легендарная композиция Show mus go on от коллектива Queen.

"В целом же слушатели разделились на тех, кто выбрал бы для прощания лиричные композиции, такие как Ohne Dich Rammstein, "Сансару" Басты, Run To You Уитни Хьюстон, Otherside Red Hot Chili Peppers, "Мы идём в тишине" "Гражданской Обороны", "Я свободен" Кипелова и "Спектакль окончен" Полины Гагариной, и на тех, кто считает, что похороны – это не повод для грусти, и предпочел жизнеутверждающие композиции: "Оранжевое настроение" "Чайфа", Sunshine Reggae Laid Back, Seven Nation Army The White Stripes, Sweet Dreams Eurythmics, The Passenger Iggy Pop и Dancing Queen группы ABBA", – добавили в сервисе.

По результатам опроса был составлен плейлист "В последний путь".

 

  

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.11.2019 11:15
- гость -

Бульварная пресса, детектед.

3.11.2019 11:19
Бггг

Два раза нет - Ленинград.

3.11.2019 11:32
- гость -

А сколько,в среднем,россиян готовы крякнуть под аккомпанемент пианиста "С чего начинается Родина"

3.11.2019 12:06
Гость

Чем кормят нашу молодежь, тем они и какают.

3.11.2019 13:02
- гость -

Рано помирать, не дождетесь

3.11.2019 13:03
- гость -

Хоронить будут не нас, хоронить будем мы

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
13:11
С начала года в Алтайском крае жилье получили 66 ветеранов ВОВ 0
12:49
В Барнауле открылся сезон массового катания на коньках 0
12:08
"Спасите Каракольские озера!": общество против строительства многомиллионной дороги 6
11:53
Задержанный за взятки полковник ФСБ Черкалин готов вернуть более 6 млрд рублей 6
11:12
Помирать, так с музыкой. Россияне выбрали треки для своих похорон 6
10:43
Пьяного мужчину сбили на дороге в центре Барнаула 3
10:00
Подростки в Забайкалье изнасиловали женщину и убили ее сожителя 4
09:40
Иномарка вылетела на тротуар в Барнауле 1
08:50
Рубцовчане недовольны результатами работы по благоустройству дворов 2
08:30
Врачи рекомендуют молодежи использовать гаджеты не больше трех часов в день 0
07:50
Бульвар Вали Максимовой обновили в Бийске 0
07:30
Конор Макгрегор избил мужчину за отказ выпить его виски 1
07:12
День народного единства 2019: что за праздник мы отмечаем 4 ноября в России? 35
06:59
Глава центра "Э" по Ингушетии погиб при стрельбе в Москве 3
06:32
Странные и смешные фотографии людей из спортзалов 5
06:02
Минусовая температура ожидается в Алтайском крае в первое воскресенье ноября 0
23:30
Извержение вулкана произошло на острове в Японии 0
22:20
В Барнауле проводятся рейды против несанкционированной парковки на Георгия Исакова 42
21:30
Несколько домов в Барнауле остались без воды из-за аварии 0
20:30
Минздрав определил суточную норму потребления соли 3
19:47
Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания на шоу "Голос" 0
19:22
Психиатрические больницы в Алтайском крае планируют оптимизировать 12
18:56
Метеоролог рассказал, когда в России начнется настоящая зима 0
18:18
Специалисты объяснили, почему нельзя отвечать "да" на звонки с незнакомых номеров 10
17:48
Военный спас семью с детьми из горящего дома в Бурятии 0
17:08
"Росконтроль установил", что почти вся российская тушенка не соответствует стандартам 15
16:46
Автомобиль скорой помощи перевернулся в результате ДТП в Волчихе 1
16:11
Барнаульские активисты обнаружили пять опасных школьных путей 6
15:45
Отель Radisson в сквере на Сахарова в Барнауле строить не будут 20
15:16
Врачи выяснили, почему мужчины перестают получать удовольствие от половых актов 14
14:45
Ученые впервые напечатали человеческую кожу с сосудами 0
14:17
В России начнут продавать альтернативное мясо из гороха 6
13:43
Налог на самозанятых введут по всей России 1
13:11
В России предложили бесплатно выдавать лекарства по рецепту 3
12:47
Порядок начисления и выплаты пенсий планируют упростить в России 17
12:15
Самый дорогой коттедж в Барнауле продают за 77 млн рублей. В нем восемь туалетов 9
11:57
Расстрелявшего сослуживцев срочника отправили в караул, нарушив приказ Шойгу 32
11:35
На гребном канале в Барнауле завершили первый этап работ 13
10:54
В Рубцовске многодетная семья опасается за свои жизни из-за притона по соседству 8
10:35
Новые качества мужчин, появившиеся у них в XXI веке, назвали эксперты 4
09:44
Алтайская ГИБДД просит водителей и пешеходов быть осторожными 9
09:32
Диетолог рассказала, как прийти в форму после праздников 2
08:44
На алтайской трассе произошло крупное ДТП с участием большого числа автомобилей 2
08:27
Бывший палач "Бутырки" рассказал о своих чувствах при исполнении приговоров 4
07:43
"Бессмертные пони": жители у Томенко в Instagram оценили новый график работы поликлиник 21
07:39
Российские водители рассказали, что их больше всего раздражает 13
07:12
Похолодание пришло в Алтайский край после "третьего бабьего лета" 0
07:02
Пять признаков рака груди. Кому грозит и как избежать 0
06:51
Самоходные тракторы, роботы и дроны: цифровизацию агросферы обсудили в Барнауле 8
06:32
Мужчины высшей пробы: секс-символы всех времен и народов 20

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.