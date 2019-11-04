Россиянин потребовал от государства 100 трлн рублей в качестве моральной компенсации

Рекордный иск в 100 трлн рублей подал россиянин Первомайский районный суд Оренбургской области, сообщает ТАСС.
Мужчина обратился в суд с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в 100 трлн рублей. Эта сумма превышает пять годовых бюджетов России. Подробностей иска в ведомстве пока не привели.
14 октября Первомайский районный суд Оренбургской области признал иск необоснованным и отказал в его удовлетворении в полном объеме. Информация об обжаловании решения суда пока не поступала.
Этот иск стал рекордным по сумме. Только за этот год к приставам были подан 4,6 тысяч исков на общую сумму более 12 млрд рублей. Суд удовлетворил менее 700 исков.
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