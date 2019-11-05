Десять тысяч кроликов сгорели на ферме в Саратовской области

Около 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме в Саратовской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Во вторник ночью в населенном пункте Голубьевка Энгельсского района Саратовской области загорелось одноэтажное железобетонное здание кроличьей фермы ООО "Агрофирма "Спартак". В два часа ночи возгорание удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров, а в пять часов утра пожар был ликвидирован.
"Около 10 тысяч кроликов, к сожалению, погибли", – рассказали в ведомстве, добавив, что люди не пострадали. Причины возникновения пожара выясняются.
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