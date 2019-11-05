Издевательства пьяной россиянки над голодным ребенком попали на видео

Жительница города Елизова избила трехлетнего мальчика за то, что он просил поесть, сообщает "Лента".
Пьяная женщина сидит за столом, на котором стоят блины, красная икра и водка, и на протяжении двух минут ругает мальчика за то, что он голоден. Она отрывает небольшой кусок блина, кладет ребенку в рот, а затем заставляет выплюнуть все назад.
Сообщается, что инцидент произошел весной в семье опекунов мальчика. В 2017 году его мать лишили родительских прав и отдали малыша под опеку дяде, который вместе со своей женой периодически избивал ребенка.
Сейчас с ними работают полицейские.
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