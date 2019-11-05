Антирекорд по рождаемости зафиксирован в Алтайском крае

Алтайкрайстат опубликовал данные, согласно которым в регионе наблюдается снижение рождаемости.
В период с января по сентябрь 2019 года в крае умерло больше 24 тысяч человек, а родилось при этом только чуть больше 16 тысяч. Естественная убыль населения составила 8554 человека. Для сравнения, в 2018 году этот показатель составлял 7435 человек. Динамика остается прежней.
Умирать в Алтайском крае стали чаще от сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований.
В краевой столице показатели схожи с региональными. Естественная убыль населения увеличилась на 350 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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