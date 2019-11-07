Требуется массовик-затейник. Для "Изумрудного" ищут организатора мероприятий

Фонд имущества Алтайского края ищет специалиста, который будет курировать культурно-развлекательную жизнь барнаульского парка "Изумрудный". В год там должно проходить не менее 150 мероприятий. Об этом сообщил руководитель фонда Владислав Вакаев на своей странице в Facebook.
"С 1 января 2020 года в Фонде появится новая должность – заместитель руководителя по общественным проектам. Его задача – наполнение парка мероприятиями. Они будут разными: от больших праздников и фестивалей до локальных событий, объединяющих различные городские сообщества, – встреч, чаепитий, мастер-классов, экскурсий, конкурсов, открытых репетиций и тренировок, танцевальных вечеров, выставок, мини-чемпионатов и так далее", – написал Вакаев.
Сотрудник должен иметь знания и опыт в организации событий, высшее образование, быть креативным и коммуникабельным.
Для его поисков проведут открытый конкурс на замещение этой должности. Резюме и предложения по развитию парка можно присылать на электронный адрес altfond@ab.ru (с пометкой "Конкурс") до 2 декабря.
Для составления плана мероприятий на 2020 год фонд обратился практически во все министерства и ведомства с просьбой вносить свои предложения. Будет создан общественный совет парка "Изумрудный". 8 ноября состоится заседание рабочей группы по этому вопросу.
Владислав Вакаев сообщил также, что для создания проекта реконструкции парка привлекут экспертов, общественников и местных жителей. До конца года закупят технику (трактор с широким спектром навесного оборудования) и инструменты, установят систему видеонаблюдения, заключат договоры на поставку электроэнергии, воды, канализование, вывоз мусора. А также проведут ревизию объектов, находящихся на территории парка.
Комментарии
мы все придем на праВздник!!!
а управляющий не нужен парку?
зачем пишут о каких то голосованиях за варианты благоустройства парка, если его судьба решена
А где с коляской погулять? Обычно мероприятия весьма громкие. Проводите тренировки на стадионе. А парк для прогулок оставьте.
7.11.2019 16:14 Гуляй где-нибудь... ТАМ! Задолбали яжмамашки!