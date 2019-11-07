Требуется массовик-затейник. Для "Изумрудного" ищут организатора мероприятий

Фонд имущества Алтайского края ищет специалиста, который будет курировать культурно-развлекательную жизнь барнаульского парка "Изумрудный". В год там должно проходить не менее 150 мероприятий. Об этом сообщил руководитель фонда Владислав Вакаев на своей странице в Facebook.

"С 1 января 2020 года в Фонде появится новая должность – заместитель руководителя по общественным проектам. Его задача – наполнение парка мероприятиями. Они будут разными: от больших праздников и фестивалей до локальных событий, объединяющих различные городские сообщества, – встреч, чаепитий, мастер-классов, экскурсий, конкурсов, открытых репетиций и тренировок, танцевальных вечеров, выставок, мини-чемпионатов и так далее", – написал Вакаев.

Сотрудник должен иметь знания и опыт в организации событий, высшее образование, быть креативным и коммуникабельным.

Для его поисков проведут открытый конкурс на замещение этой должности. Резюме и предложения по развитию парка можно присылать на электронный адрес altfond@ab.ru (с пометкой "Конкурс") до 2 декабря.

Для составления плана мероприятий на 2020 год фонд обратился практически во все министерства и ведомства с просьбой вносить свои предложения. Будет создан общественный совет парка "Изумрудный". 8 ноября состоится заседание рабочей группы по этому вопросу.

Владислав Вакаев сообщил также, что для создания проекта реконструкции парка привлекут экспертов, общественников и местных жителей. До конца года закупят технику (трактор с широким спектром навесного оборудования) и инструменты, установят систему видеонаблюдения, заключат договоры на поставку электроэнергии, воды, канализование, вывоз мусора. А также проведут ревизию объектов, находящихся на территории парка.