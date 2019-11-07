Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR разогнался до 790 км/ч

Сверхзвуковой болид Bloodhound LSR во время заезда по поверхности высохшего озера Хакскин-Пан побил свой предыдущий рекорд скорости и разогнался до 790 км/ч, сообщает ТАСС.

Ранее несколько сотен человек очистили поверхность озера от камней и прочих препятствий, чтобы получился ровный участок протяженностью 20 км. Во время заезда пилоту удалось разогнаться до 491 мили в час (примерно 790 км/ч).

Цель проекта – побить рекорд максимальной скорости на суше и преодолеть звуковой барьер. Сейчас рекорд составляет 1228 км/ч. Он был установлен в 1997 году в пустыне Блэк-Рок на автомобиле Thrust SSC. Управлял машиной тот же пилот, что и Bloodhound LSR.

Создатели болида рассчитывают на то, что побить рекорд они смогут в 2020 году после установки ракетного двигателя.