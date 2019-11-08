Новосибирцы отправились в путешествие по Африке на своих машинах

В столице Анголы увидели небоскребы и аккуратную набережную / Фото: vk.com/barneos22

Пять недель назад житель Новосибирска Алексей Камерзанов и команда единомышленников отправились в путешествие на своих автомобилях, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Перелет со всеми ожиданиями и пересадками составил 32 часа. Из Новосибирска вылетели в Москву, затем в Катар (Доха), а далее в Кейптаун (ЮАР). Отсюда начался 45-дневный пробег длиной в 10 000 км. Маршрут: ЮАР — Намибия — Ангола — Демократическая республика Конго — Республика Конго — Габон — Камерун.

Сейчас уже позади ЮАР, Мыс Доброй Надежды, река Оранжевая, которая разделяет ЮАР и Намибию, самый большой каньон на территории всей Африки — Fish River Canyon — который раскинулся на 150 км, заброшенный город Колманскоп, красные дюны Намибии — Соссуфлей, лежбище морских котиков и берег скелетов у Атлантического океана, а также Каландула — второй по величине водопад Африки.

По пути в Анголу дорогу путешественникам преградило семейство африканских слонов. А в столице страны они увидели небоскребы, аккуратную набережную и остатки португальской архитектуры.

В планах на ближайшие дни пересечь экватор и оказаться в северном полушарии Земли. Закончатся приключения в Камеруне, где новосибирцы припаркуют авто и полетят домой.