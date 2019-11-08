Томенко позвал целеустремленных в Молодежное правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в своем Instagram видеообращение к жителям региона с просьбой принять участие в формировании Молодежного правительства края.

"Для активной и целеустремленной молодежи – это хорошая возможность проверить свои силы. А для нас, взрослого правительства Алтайского края, – посмотреть на ситуацию глазами молодых. Наше время требует новаторских подходов к управлению, а молодежь может предложить нестандартные варианты решения стоящих перед краем задач", – обозначил Томенко суть инициативы.

При этом, как подчеркнул губернатор, наставничество со стороны министров даст молодому поколению не только хороший опыт, но и системное понимание ситуации в регионе.

"Все вместе мы создадим еще один инструмент для реализации молодежных инициатив. Приглашаю принять активное участие в конкурсе на формирование Молодежного правительства", – обратился Томенко к жителям региона.

На официальном сайте Алтайского края сообщаются условия участия в конкурсе. Желающим должно быть от 18 до 35 лет (включительно), они должны проживать на территории региона. Для участия в конкурсе претендентам необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе "Молодежь России", в разделе "Мероприятия в вашем регионе" выбрать "Конкурс по формированию Молодежного правительства Алтайского края", заполнить краткую информацию о себе и подать заявку на участие. После регистрации на портале претенденты до 27 ноября (включительно) представляют документы на бумажном носителе в управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края (Барнаул, улица Максима Горького, 29, кабинет 712). С перечнем документов, требованиями к их оформлению можно ознакомиться на сайте "Алтай молодой". Уточнить информацию можно по телефону 8 (3852) 56-94-39 или электронной почте sopmi@altaimolodoi.ru.