Последнюю неделю ноября налоговые инспекции Алтая будут работать по продленному графику

Налоговые органы края с 23 по 30 ноября 2019 года проводят акцию "Дни открытых дверей". В период последней недели срока уплаты имущественных налогов прием налогоплательщиков в операционных залах будет осуществляться по продленному графику – с 8:00 до 19:00.

Также посетить налоговые инспекции края можно будет по субботам: 23 ноября с 10:00 до 15:00 и 30 ноября 10:00 до 13:00.

Заплатить налоги необходимо в этом году не позднее 2 декабря 2019 года.

"Если до сих пор не получено налоговое уведомление, возможно, вы подключены к "Личному кабинету налогоплательщика". В этом случае бумажная версия документа не направляется, а выгружается в сервис. Если вы забыли пароль для авторизации в личном кабинете, можно войти в сервис с учетными данными портала Госуслуг (ЕСИА) или восстановить его в ближайшей налоговой инспекции", – комментирует начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю Татьяна Малютина.

Также уведомления не направляются, когда налоговая льгота, вычет или другие законные основания освобождают владельца объекта налогообложения от уплаты налога, или же если общая сумма налоговых обязательств составляет менее 100 рублей.

Оперативную информацию можно получить по номеру единого контакт-центра 8-800-777-7777.

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Материалы разработаны в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".