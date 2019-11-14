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Мигранты хотят получать более высокую зарплату, чем россияне

, ИА "Амител"
Причина — в высокой конкуренции на рынке труда
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Россияне запрашивают за свой труд меньше денег, чем мигранты. Зарплатные ожидания трудовых мигрантов в среднем выше на 6%, сообщается в исследовании сервиса по поиску работы Worki.

Исследование проводили среди соискателей на линейные вакансии, которые относятся к низшему звену: водитель, грузчик, продавец-консультант, менеджер по продажам, охраник, уборщик, официант, курьер, администратор, продавец и продавец кассир. Результаты показали, что только должности продавца-кассира россияне просят больше денег. Во всех остальных случаях зарплатные ожидания мигрантов выше.

Самая большая разница (14%) в финансовых требованиях — среди водителей: россияне в среднем готовы работать за 47 тыс. рублей в месяц, а приезжие соискатели хотят как минимум 54,5 тыс. рублей.

Наименьший разрыв (2,4%) наблюдается на тех вакансиях, которые связаны с работой с людьми: продавец и администратор. Жители России хотят получать на этих должностях 25 тыс. рублей, а мигранты из других стран — 25,5 тыс. рублей.

Также отмечается, что меньше всего разница в финансовых аппетитах в Москве: там мигранты просят на 640 рублей (1,6%) больше. В Санкт-Петербурге эта цифра в 2 раза больше — 3,2%. Самый большой разрыв зафиксировали в Нижнем Новгороде. Там приезжие в среднем требуют зарплату на 18,3% больше, чем россияне.

В исследовании сообщается, что к такой ситуации привела высокая конкуренция на рынке труда. Всего исследователи обработали более 1,7 млн откликов на линейные позиции.

Напомним, недавно стало известно, что Минтруд планирует за счет мигрантов восполнить дефицит врачей в России. Для этого представителям медицинских профессий планируют упростить получение российского гражданства.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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