Пятница, 15 Ноябрь, 13:28

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,21
€ 70,68
Обь
12см -60

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Медведев в Алтайском краеНовый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

Оставленная на остановке собачка Шуня обрела новый дом и посетила врача

, ИА "Амител"
Новая хозяйка подарила потеряшке стильную кофточку

Шуня обживается на новом месте / Фото: соцсети

Собачка Шуня, которую с трогательной запиской оставили на автобусной остановке в Белгороде, обрела новый дом. Женщина, обнаружившая животное, забрала ее себе.

В социальных сетях Светлана рассказала о том, что возила Шуню к ветеринару. Врач сказал, что она полностью здорова. Сейчас собака у нее дома, обживает новую лежанку и позирует в красивом свитере. Чувствует себя хорошо и аппетит отличный, отметила женщина. Кроме того, по ее словам, Шуня отличная охранница.

Судьба женщины, которой пришлось оставить собачку на остановке, пока неизвестна. Жители города ищут ее, чтобы рассказать, что у ее любимицы все хорошо.

Об оставленной на автобусной остановке Шуне рассказала в Twitter жительница Белгорода. Рядом с ней лежала трогательная записка: "Шуня хорошая. Кроме супа, борща и каш все ест. Хлеб, сухари любит, сухой корм, овощи, курицу очень любит. В туалет ходит на пеленку. А я пошла на операцию".

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
13:21
Как в Барнауле чистят дороги и тротуары от снега и почему жалобы все же есть 0
13:02
Пошла напролом. Как пенсионерка "украсила" парадный визит Медведева в Алтайский край 3
12:43
Экс-директора алтайского детдома, скрывшего насилие над ребенком, осудили условно 3
12:32
Минспорт поддержал идею провести всероссийские сельские игры на Алтае 0
12:30
Оставленная на остановке собачка Шуня обрела новый дом и посетила врача 0
12:17
"Алтайская зимовка – 2019": когда пройдет и почему нельзя пропустить этот праздник 0
12:07
В студенческом центре Барнаула откроется брендовая кофейня 7
12:02
Что такое "разобранные суши" и где их попробовать в Барнауле 5
11:53
Упрощенный порядок въезда иностранцев введут в Алтайском крае в 2020 году 2
11:36
Шесть человек спасли из горящего дома бийские пожарные 0
11:13
Пилот, посадивший самолет в кукурузном поле, объяснил, почему не раскрывает свое имя 3
10:35
В России может исчезнуть водка с золотыми хлопьями и ванилином 6
10:27
"И это тоже мне". Имущество разведенных супругов в России хотят делить по-новому 1
10:02
АГМУ стал призером конкурса "Лучший социально ответственный работодатель года" 1
09:51
Кактусы несут угрозу: названы полезные и опасные растения для квартиры 10
09:36
Власти Бийска собирают "народное ополчение" для борьбы с мусорными свалками 6
09:21
Убийцам, насильникам и другим опасным преступникам запретят работать в такси 10
09:01
С таксофонов, расположенных по всему Алтайскому краю, можно звонить бесплатно 6
08:51
Барнаулец сам отремонтировал подъезд в доме, устав ждать управляющую компанию 74
08:40
Instagram начал эксперимент по отказу от лайков под публикациями 3
08:31
Правильное питание без заморочек: как разнообразить свое меню 1
08:13
Пострадавшие от наводнения в Иркутской области все еще не получили помощь от властей 7
08:09
Захарова прокомментировала возбуждение дела против Соловьева на Украине 20
07:47
Власти избавились от подростка, пожаловавшегося на еду в приюте под Новосибирском 9
07:32
Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России 12
07:12
Устюг, Кремль или Лапландия: куда писать письма Деду Морозу 8
06:47
Роботы не помогут. Какие профессии будущего пора изучать, чтобы не потерять работу 3
06:32
Представительница Таиланда стала новой "Мисс Интернешнл" 4
06:12
Нет у нас мусора. Почему жители алтайского села отказались платить за вывоз отходов 40
06:02
Алтайский край на два дня накроют "пробные морозы", а уже в воскресенье потеплеет 1
23:59
В Белгороде бросили на улице собачку Шуню в кофте и оставили записку 11
23:31
Росстат сообщил, на сколько выросло количество пенсионеров в России 5
22:58
В Бийске после ремонта открылся музей в особняке купца Ассанова 1
22:28
Новосибирец догнал угнанный автомобиль и задержал преступника 7
21:49
Армен Джигарханян доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии 0
21:11
Жириновский после стрельбы в колледже Благовещенска предложил нанимать в школы мужчин 13
20:44
В Барнауле за несколько минут провели патриотическую акцию по очистке танка от снега 6
20:18
Крупное ДТП с большим количеством машин произошло на трассе Барнаул – Новосибирск 1
19:41
Алтайские заключенные начали лепить фигуры из песка для борьбы с конфликтами 4
19:01
Медведев допустил диспансеризацию вахтовым методом 4
18:37
В алтайском Минздраве объяснили, почему вовремя не закончили вакцинацию против гриппа 8
18:24
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал "подножку" женщине в алтайском селе 5
17:45
Центробанк назвал самые частые нарушения со стороны коллекторов 0
17:27
Барнаульские энергетики составили антирейтинг управляющих организаций 5
17:14
Мигранты хотят получать более высокую зарплату, чем россияне 13
16:39
На трассе Рубцовск – Барнаул перевернулся грузовик с прицепом 0
16:21
Случай в Санниково: как за один день после приезда Медведева решили трехлетнюю проблему с горячей водой 22
16:01
Дома, построенные в XIX веке, снесут в Бийске 3
15:58
В Барнауле силовики вытащили из машины людей и перегородили движение 4
15:37
В российских банках предупредили о новом способе мошенничества с картами 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.