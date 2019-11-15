Оставленная на остановке собачка Шуня обрела новый дом и посетила врача

Шуня обживается на новом месте / Фото: соцсети

Собачка Шуня, которую с трогательной запиской оставили на автобусной остановке в Белгороде, обрела новый дом. Женщина, обнаружившая животное, забрала ее себе.

В социальных сетях Светлана рассказала о том, что возила Шуню к ветеринару. Врач сказал, что она полностью здорова. Сейчас собака у нее дома, обживает новую лежанку и позирует в красивом свитере. Чувствует себя хорошо и аппетит отличный, отметила женщина. Кроме того, по ее словам, Шуня отличная охранница.

Судьба женщины, которой пришлось оставить собачку на остановке, пока неизвестна. Жители города ищут ее, чтобы рассказать, что у ее любимицы все хорошо.

Об оставленной на автобусной остановке Шуне рассказала в Twitter жительница Белгорода. Рядом с ней лежала трогательная записка: "Шуня хорошая. Кроме супа, борща и каш все ест. Хлеб, сухари любит, сухой корм, овощи, курицу очень любит. В туалет ходит на пеленку. А я пошла на операцию".