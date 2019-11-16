В Республике Алтай под лед провалились 12 коров. Спасти удалось не всех

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

В ноябре спасатели Республики Алтай несколько раз выезжали на спасение провалившихся под лед коров, сообщили в республиканском МЧС.

Первый случай произошел 1 ноября. Хозяева не досчитались пятерых животных и обратились за помощью в пожарную часть в селе Кош-Агач. Спасатели обнаружили коров в поросшем камышом озере и вытащили их на берег.

10 ноября в том же районе, на озере Каменистом, под лед ушли три коровы. Спасти удалось двух из них. Одна утонула до приезда спасателей. На следующий день в районе села Кош-Агач вызволять пришлось четверых животных, три из которых были успешно выведены на берег.

"У нас разработана технология спасения животных в таких случаях", – рассказывают пожарные. "Веревкой или пожарными рукавами обхватываем скотину за грудину, длинным шестом приподнимаем ее, вытягивая из трясины, затем автомобилем вытаскиваем из водоема".

За зимний период прошлого года кош-агачские пожарные спасли 25 коров. С начала ноября 2019 года их уже 8.