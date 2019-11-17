В Приморье рухнула стена жилого дома, который еще семь лет назад признали аварийным

В Уссурийске после обрушения стены дома, который был признан аварийным в 2012 году, были временно эвакуированы 13 человек, сообщает РИА "Новости".

"Вечером 16 ноября в Уссурийске на улице Пушкина, 151, произошло обрушение стены в одной из нежилых квартир. На место сразу выехали пожарные, полиция и бригада скорой медицинской помощи", — рассказал представитель местной администрации.

По его словам, были эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей, дом обесточили.

На место ЧП также прибыли губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, которые осмотрели помещение, где произошло обрушение, и поговорили с жителями.

Выяснилось, что дом был признан аварийным еще в 2012 году. Специалисты его обследовали и выяснили, что обрушившаяся стена не является несущей и не представляет угрозы. Так что, возможно, здание еще простоит. На следующей неделе будет решаться вопрос о проведении экспертизы, на данный момент жильцы вернулись в свои квартиры. В мэрии пообещали в приоритетном прядке в следующем году, когда заработает программа, переселить людей в надежные дома.