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В Приморье рухнула стена жилого дома, который еще семь лет назад признали аварийным

, ИА "Амител"
В мэрии пообещали в приоритетном прядке в следующем году переселить жильцов дома
Проведут экспертизу дома, возможно еще нормальный / Фото: ussurmedia.ru

Проведут экспертизу дома, возможно еще нормальный / Фото: ussurmedia.ru

В Уссурийске после обрушения стены дома, который был признан аварийным в 2012 году, были временно эвакуированы 13 человек, сообщает РИА "Новости".

"Вечером 16 ноября в Уссурийске на улице Пушкина, 151, произошло обрушение стены в одной из нежилых квартир. На место сразу выехали пожарные, полиция и бригада скорой медицинской помощи", — рассказал представитель местной администрации.

По его словам, были эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей, дом обесточили.

На место ЧП также прибыли губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, которые осмотрели помещение, где произошло обрушение, и поговорили с жителями.

Выяснилось, что дом был признан аварийным еще в 2012 году. Специалисты его обследовали и выяснили, что обрушившаяся стена не является несущей и не представляет угрозы. Так что, возможно, здание еще простоит. На следующей неделе будет решаться вопрос о проведении экспертизы, на данный момент жильцы вернулись в свои квартиры. В мэрии пообещали в приоритетном прядке в следующем году, когда заработает программа, переселить людей в надежные дома.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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