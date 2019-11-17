Убывающая Луна помешает наблюдать метеорный поток Леониды

Убывающая Луна помешает наблюдать один из ярчайших метеорных потоков – Леониды, который достигнет своего пика в ночь на 18 ноября, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Московский планетарий.

"В 2019 году в ночь пика ожидается до 15 метеоров в час. Но убывающая Луна, которая в ночь максимума располагается недалеко от радианта Леонид в созвездии Рак, существенно помешает наблюдениям", – рассказали астрономы.

Ранее сообщалось, что жители Алтая смогут с 6 по 30 ноября увидеть метеорный поток Леониды. В Барнаульском планетарии отметили, что максимум потока придется на 17-18 ноября, когда число "падающих звезд" достигнет своего пика – около 40 метеоров в час.

В целом метеорный поток своего максимума в этом году достигнет в 2:00 мск в ночь на понедельник, 18 ноября. Быстрые метеоры белого цвета, рожденные остатками кометы Темпеля-Туттля, лучше наблюдать под утро над восточным горизонтом.

Комета Темпеля-Туттля делает оборот вокруг Солнца за 33 года. Метеорный поток усиливается, когда комета приближается к Земле. Иногда можно видеть до нескольких тысяч метеоров в час. Например, в 1966 году наблюдалось до 10 тысяч метеоров. Однако самый яркий такой поток пришелся на 1833 год: тогда по своей частоте метеоры едва уступали снежным хлопьям во время среднего снегопада.