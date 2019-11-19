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Как будут продавать "красивые номера" в России

, ИА "Амител"
Российские автомобилисты будут покупать красивые номера на портале госуслуг по предварительной брони
Фото: zr.ru

Фото: zr.ru

На портале госуслуг для автомобилистов скоро будет доступна новая услуга — выбрать номер, заплатив повышенную стоимость,. Эта графа будет работать только при регистрации машины.

Автовладельцу нужно будет ввести желаемый номер, и если он свободен, забронировать его. В течении суток бронь нужно оплатить, иначе номер может уйти другому владельцу, пишет "Коммерсант".

Также можно будет выбрать "красивый" номер из специального списка, но госпошлина на него будет гораздо выше. Точную стоимость эксперты пока не называют, но предполагают, что она может достигать  300 тысяч рублей.

Купить симпатичный госномер можно будет и на аукционе. Если гражданин соглашается на участие в торгах, ему сначала выдают обычный номер, а уже после окончания торгов госзнак можно заменить. Правила проведения аукционов утвердят постановлением правительства.

Также можно будет купить или продать автомобиль вместе с "красивым номером". Но, по новым правилам в этом случае новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину. Если же он откажется это делать, номер возвращается в ГИБДД, а новому владельцу выдают классический госзнак. Исключением может быть только передача автомобиля с красивым номером по наследству.

По мнению экспертов, знакомых с концепцией нововведения, такая мера позволит ликвидировать теневой рынок, где порою номера стоят около двух миллионов рублей.

Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

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