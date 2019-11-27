Стало известно, как и когда закроют Год театра в Алтайском крае

Церемония закрытия Года театра в Алтайском крае пройдет 17 декабря в Барнауле в здании МТА. В фойе первого этажа гостей будут встречать артисты в образах героев разных спектаклей. На втором этаже пройдет концерт оркестра Алтайского государственного музыкального театра.

Как сообщают в Минкульте региона, артисты шести театров края подготовят специальные творческие номера.

На церемонии закрытия Года театра вручат и губернаторскую премию имени Валерия Золотухина в области театрального искусства. В этом году лауреатами стали Андрей Потереба из Молодежного театра Алтая, Анастасия Южакова из Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина, Юлия Башкатова из Алтайского государственного музыкального театра и Анастасия Осинцева из Бийского городского драматического театра. Престижной премии также удостоены студенты Алтайского государственного института культуры Кристина Василенко, Антонина Олесик и Александра Стрижова.

Несколько лет подряд в России каждый новый год объявляют годом чего-то. Например, текущий 2019 год – Год театра. Согласно указу президента, 2020 год станет Годом памяти и славы.

