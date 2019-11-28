В Сибири найдена мумия щенка возрастом 18 тысяч лет

Российские ученые нашли в Сибири мумию двухмесячного щенка, который пролежал во льдах около 18 тысяч лет.

Пока неизвестно, щенок собаки это или волка, возможно, он вообще пример эволюционного перехода от одного вида к другому, пишут "Известия".

Благодаря холоду у найденыша сохранились кости, шерсть, усы, зубы и даже мягкие ткани. Образцы последних российские исследователи передали шведским коллегам в Центр палеогенетики. Именно там находится самый крупный в Европе банк ДНК собак со всего мира.

Ученые будут проводить повторные анализы, так как с первой попытки определить вид щенка не удалось.